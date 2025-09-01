Horror-Fund bei beliebtem Festival – Besucher entdeckt Leiche in Blutlache

Der Sommer geht langsam dem Ende zu, und damit auch die Festivalsaison. Umso mehr sollte man eigentlich die letzten großen Festivals des Jahres noch genießen. Doch beim berühmten „Burning Man“ in der Wüste von Nevada in den USA ist es jetzt zu einem Horror-Fund gekommen.

Ein Festivalbesucher entdeckte eine Männerleiche mitten in einer Blutlache. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an.

Jedes Jahr treffen sich mitten in der Wüste in den USA Zehntausende Menschen, die feiern und den Alltag vergessen wollen. Doch ein Festivalbesucher des Spektakels „Burning Man“ in der Wüste von Nevada (USA) machte jetzt eine schreckliche Entdeckung: Er fand eine Männerleiche mitten in einer Blutlache.

Ermittler gehen von einer Gewalttat aus, wie das Sheriff-Büro des Bereichs Pershing County mitteilte. Es handele sich wohl um einen Einzelfall. Trotzdem riefen die Ermittler Festivalbesucher auf, besonders wachsam zu sein. Die Identität des Toten war mit Stand Sonntagabend (31. August, Ortszeit) noch unklar, Gerichtsmediziner wurden herangezogen. Die Ermittler erhielten am Samstagabend den Hinweis zu der Leiche. Am Montag (1. September) endete das Festival.

Das Festival ist legendär

Das Spektakel „Burning Man“ ist legendär und zieht jährlich Zehntausende Besucher in die Wüste des US-Bundesstaats Nevada. Das gut einwöchige Szene-Happening mit Musik und Kunstaktionen lockt traditionell Künstler, Techno-Fans und Pyrotechniker aus aller Welt an.

In der Wüste errichten die Teilnehmer aus Zelten und Wohnmobilen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Ein Kernritual am Ende des Events ist das Verbrennen des Burning Man, einer überdimensionalen Holzstatue. Das Festival gibt es seit den 1980er-Jahren. (mit dpa)