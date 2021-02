Burger King: Neues Angebot – aber kommt es nicht zwei Monate zu spät?

Burger King ist eine beliebte Fast-Food-Kette in Deutschland.

Sie stehen in ständiger Konkurrenz: Burger King und McDonald's sind die beiden größten Fast-Food-Ketten, die es in Deutschland gibt. Da ist es nur logisch, dass beide versuchen, sich mit Neuheiten zu übertrumpfen.

Nachdem Burger King mit dem Design eher in die minimalistische Richtung ging, präsentierte McDonald's aktuell auch ein neues einfacheres Design (>>> hier erfährst du das neue Konzept von McDonald's).

Burger King mit neuer Burger-Kreation (Symbolbild). Foto: imago images/Dean Pictures

Auch bei den Burgern versuchen die beiden sich mit den neusten Kreationen auszustechen. Nun präsentiert Burger King allerdings einen Burger, der besser vor zwei Monaten hätte veröffentlicht werden sollen.

Burger King präsentiert Raclette-Burger

Auf Facebook wird der neue „Cheesy Bacon Lover Beef“-Burger vorgestellt und Burger King stellt sich selbst die Frage, ob der Burger überhaupt aktuell sei, aber stellt dann fest: „Also Raclette geht doch auch im Februar, oder?“

Beim Raclette schmeißt man für gewöhnlich verschiedene Zutaten in eine kleine Pfanne und toppt das ganze mit ordentlich Käse. So wird auch diese Burgervariation laut Burger King Webseite mit extra viel Bacon, Smoky und Cheddar Sauce, frischen Zwiebeln und Röstzwiebeln und einem „Bacon-Bun“, also das Brötchen mit Bacon-Chips, serviert. Dazu gibt es anscheinend noch einen Cheddar Cheese Dip. Genügend Sauce zum dippen darf ja auch beim Raclette-Erlebnis nicht fehlen.

Die Kunden reagieren trotzdem skeptisch und berichten, dass der Käsedip meistens fehle. Eine Frau stellt beispielsweise fest: „Der ist wirklich lecker, aber den angepriesenen Dip gab es bei uns noch nie dazu.“

Und wenn es den Dip dazu gibt, gibt es trotzdem einen Haken: „Wegen einer 25 Milliliter Packung Käsesauce, braucht ihr wirklich nicht so einen Wind machen, die Werbung schaut zumindest nach sehr viel mehr aus“, schreibt ein Mann unter dem Beitrag auf Facebook.

-----------------------------------

Das ist Burger King:

Burger King ist eine Fast-Food-Kette aus den USA

Das Schnellrestaurant hat seinen Sitz in Miami-Dade-County in Florida

1954 gegründet

Insgesamt gibt es rund 17.800 Filialen

Diese werden meist von selbstständigen Franchisepartnern geführt

-----------------------------------

Vielleicht müsse man wie ein anderer Kunde, die Sauce auch einfach extra „anfragen“. Raclette ohne Dip ist schließlich wie ein Fondue ohne Brühe. Vielleicht lässt sich ja Burger King das nächste Mal von einem anderen Neujahrs-Klassiker inspirieren. Zumindest ähnelt die Kreation auch etwas dem Big Rösti von McDonald's, der passend zu der winterlichen Jahreszeit angeboten wird – bei dem gibt es allerdings noch (wie der Name schon sagt) ein Kartoffel-Rösti dazu.

Apropos McDonald's: Aktuell fokussieren sich beide Fast-Food-Ketten auch stark auf das Thema Nachhaltigkeit. Dabei hat McDonald's aber anscheinend noch etwas Schwierigkeiten mit der Kundenakzeptanz. Zumindest bei den Getränkebechern >>> Hier kannst du die ganze Meldung nachlesen (pag)