Burger King bringt Kunden mit Kebab-Burger zum Ausrasten – „WTF“

Ist es ein Burger oder ist es ein Döner? Diese Frage dürften sich Kunden von Burger King ab sofort stellen. Denn der Fast Food Gigant schafft jetzt den Spagat zwischen beiden Leckereien.

Doch kommt das auch gut bei den Kunden an? Die Burger-King-Anhängerschaft ist ja bekannt dafür, ihre Meinung schonungslos im Netz mitzuteilen. So fällt sie auch dieses Mal ihr schonungsloses Urteil.

Burger King mit neuer Burger-Kreation

„Kein Döner, trotzdem mit alles“, titelt Burger King seinen Social-Media-Beitrag zur neuen Burger-Kreation. Unter dem Namen „Kebab Style Lover“ können Kunden die Leckerei seit Dienstag (30. September) in allen führenden Restaurant-Filialen probieren.

Dabei hat sich der Fast Food Riese sogar ein ganzes Menü überlegt. In Kooperation mit dem Kebab-Logo-Entwickler Orhan Tançgil können Kunden ab sofort nicht nur den Kebab-Burger bestellen, sondern darüber hinaus auch die PommBox „Kebab Style Chicken“ und die Kebab Style Tortilla mit Beef-Patty. Beim Burger können Gäste wie bei der Dönerbude nebenan Gäste zwischen Hähnchen- und Rindfleisch-Patty wählen.

Kunden sind geteilter Meinung

Viele dürfte den Kebab-Burger am Dienstag noch nicht probiert haben. Dennoch gehen die Burger-King-Gäste schon jetzt schonungslos ehrlich mit dem neuen Produkt ins Gericht. „Ein burger patty UND Kebab ? Na ich weeß ja nich….aber ich sag ja immer, man kann erst urteilen wenn man etwas auch ausprobiert hat!“, gibt eine Kundin immerhin offen zu. „Aber kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist.“

„Schade, leider nicht das, was man erwartet hat“, findet einer der ersten Test-Esser. Prompt fragt der Fast Food Riese den Kunden, was er denn erwartet habe. Die Antwort folgt direkt: „Tatsächlich schöne dünne Dönerstreifen“, offenbart dieser. Ein anderer Kunde kann das absolut nicht nachvollziehen: „Wolltest du Kebab im BK? Wtf.“ „Ekelhafte Vorstellung“, wird auch der nächste deutlich.

Einige wenige können es dagegen kaum erwarten, die Kombi aus Döner und Burger mal zu verkosten: „Wird auf jeden Fall probiert!!! HEUTE NOCH!!!“, freut sich so etwa ein Kunde. Ob es sich bei dem Burger nur um ein vorübergehendes oder dauerhaftes Angebot handelt, das hat die Restaurant-Kette bislang noch nicht verraten.