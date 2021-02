Burger King: „Für wie dumm haltet ihr eure Kunden eigentlich?“

Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Obwohl Fast-Food-Restaurants wie Burger King es gerade nicht leicht haben, haben sie dennoch einen Spaß für ihre Kunden in petto.

Der Westen hat bereits von einer ähnlichen Situation berichtet. Nun kommen immer mehr Kunden dem Humor von Burger King auf die Schliche.

Burger King: Verpackung stellt Kunden vor Rätsel

Zurzeit können sich die Gäste ihre Bestellungen im Drive Schalter bei Burger King abholen und Zuhause schmecken lassen. Dort angekommen macht eine Kunde eine Entdeckung, die ihn vor ein Rätsel stellt.

Das ist Burger King:

Burger King ist eine Fast-Food-Kette aus den USA

Das Schnellrestaurant hat seinen Sitz in Miami-Dade-County in Florida

1954 gegründet

Insgesamt gibt es rund 17.800 Filialen

Diese werden meist von selbstständigen Franchisepartnern geführt

Grund dafür ist die Aufschrift auf der Burgerverpackung. Darauf abgedruckt ist der Warnhinweis: „Vor dem Essen Schachtel öffnen.“ Daraufhin wendet sich der Mann etwas ratlos auf der Facebookseite von Burger King an das Unternehmen: „Für wie dumm haltet ihr eure Kunden eigentlich?“ Schließlich könne er sich nicht vorstellen, dass der Hinweis notwendig wäre.

In der Kommentarspalte entfacht der Hinweis eine scherzhafte Debatte: „Überschätze bitte die heutige Gesellschaft nicht. Da sind derartige Hinweise durchaus lebensrettend“, befürchtet eine Nutzerin. Auch ein anderer Nutzer macht sich über den Spruch lustig: „Es ist nur eine Empfehlung. So groß ist der Unterschied ja nicht“ und spielt damit wohl auch auf den Verpackungsinhalt an.

Burger King: Das steckt hinter dem Warnhinweis

Letztendlich klärt jemand auf, was hinter der Warnung steckt: Es handelt sich um einen Gag des Unternehmens: „'Man serviere den Gästen nicht nur auf offener Flamme gegrillte Spezialitäten, sondern kommuniziere diese auch gerne mal mit einem Augenzwinkern', heißt es vom Unternehmen. Also nur ein witzig gemeinter Ratschlag, den sich gewiefte Marketing-Strategen ausgedacht haben.“

Das ist den Mitarbeitern von Burger King mit dieser Aktion auch gelungen! Wobei ganz neu ist die Verpackung nicht. Hat sich wohl aber noch nicht überall herumgesprochen.