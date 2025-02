Burger King: Kunden wundern sich über neue Bezahl-Funktion – was dahinter steckt

Um den Bestellvorgang bei Burger King zu beschleunigen, wurden die EC-Terminals eingeführt. Kunden können so ganz entspannt ihre Speisen und Getränke auswählen und entweder direkt mit Karte zahlen oder an der Kasse mit Bargeld. Währenddessen bereiten die Mitarbeiter das Essen bereits vor.

Doch beim Bezahlvorgang ist einigen Kunden nun etwas komisch vorgekommen. Denn auf einmal stand da eine weitere Option. Unsere Redaktion ist dem nachgegangen und hat bei Burger King nachgefragt.

Burger King: Trinkgeld zahlen beim EC-Terminal?

Guter Service verdient ein gutes Trinkgeld – das gehört in Deutschland und auch vielen anderen Ländern fast schon zum guten Ton. In manchen Ländern wie der Schweiz ist es sogar gesetzlich vorgegeben, in vielen anderen einfach nur eine Frage der Höflichkeit. Auch in Deutschland geben viele Menschen gerne etwas Trinkgeld, wenn Essen und Service im Restaurant gepasst haben.

Auf einigen EC-Geräten können Gäste per Klick entscheiden, ob sie 10 Prozent, 20 Prozent oder doch gar nichts an Trinkgeld geben möchten. Bei Burger King gab es diese Option nicht – na ja, zumindest bis vor Kurzem. Auf Social Media wandte sich nun ein Kunde an den Fast-Food-Riesen und schilderte folgende Situation: „Ich habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass Ihr vor einiger Zeit die Option, Trinkgeld zu geben, bei Euren Terminals eingeschaltet habt. Das würde ich auch gerne wahrnehmen, aber entweder bin ich zu dumm oder es funktioniert nicht.“

Alles nur ein kleiner Fehler

Was er auch probiert habe, jedes Mal sei eine Fehlermeldung aufgetreten oder der Bezahlvorgang sei wieder abgebrochen worden. Aber was hat es mit der neuen Trinkgeld-Funktion auf sich? „Bei Burger King ist weder an der Kasse über das EC-Terminal noch an den Bestellterminals eine Trinkgeldfunktion hinterlegt“, stellt das Unternehmen auf Nachfrage dieser Redaktion klar. Aber hat sich der Kunde einfach nur geirrt? Nein, hat er nicht! Eine Prüfung habe ergeben, dass „die Funktion tatsächlich in zwei Restaurants kurzzeitig verfügbar war. Das wurde jedoch umgehend korrigiert“, so die Erklärung.

Grundsätzlich stellt Burger King klar, dass die einzelnen Filialen von Franchiseunternehmen geführt würden. Und sie alleine entscheiden darüber, wie und in welcher Form mit Trinkgeldern umgegangen wird. Für den Lieferdienst, wie zum Beispiel Lieferando, ist die Trinkgeldfunktion beim bargeldlosen Zahlen aktiviert.