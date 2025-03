Burger King: Hygieneskandal! Ein Fremder betritt die Küche – und enthüllt das ganze Ausmaß

Burger King ist eine beliebte Anlaufstelle für Fastfood-Fans. Dort haben Besucher die Qual der Wahl bei der Auswahl. Neben zahlreichen Burgern und Pommes bietet die Kette unter anderem süße Produkte wie Muffins, Churros und Eis an.

Jetzt sind allerdings Hygiene-Probleme ans Licht gekommen, die Fans von Burger King wohl so gar nicht schmecken werden.

Burger King: Hier gibt es einen Hygieneskandal

Unser Partnerportal „MOIN.DE“ hat eine Burger-King-Filiale an der Langenhorner Chaussee in Hamburg genauer unter die Lupe genommen. Anlass dafür war ein Post in den sozialen Medien, in und unter dem sich Kunden über die mangelnde Hygiene und einen Qualitätsverlust nach dem Filialumbau beschwerten.

Und tatsächlich: Vor Ort sah das Team von „MOIN.DE“ überforderte Mitarbeiter und einen Filialleiter, der aushalf, ohne überhaupt Handschuhe oder Schutzkleidung zu tragen. Er fasste die Speisen der Testbestellung also mit bloßen Händen an. Doch das ist längst nicht alles!

Plötzlich geht Fremder in die Küche

In der Filiale von Burger King hat das Team zusätzlich einen Mann in Handwerkerkleidung und dreckigen Schuhen gesehen, der einfach in die Küche der Filiale gegangen ist. Dort unterhielt er sich mit den Mitarbeitern.

Eine Befugnis, um dort hineinzugehen – beispielsweise für Reparaturarbeiten – war nicht sichtbar. Der Mann rief dem Kassierer zu, dass er eine Cola möchte, bediente sich selbstständig am Strohhalm-Behälter und ging kurz darauf wieder. Das erweckt den Eindruck, dass an der Kritik in den sozialen Medien tatsächlich etwas dran sein könnte. Wie das Essen vor Ort geschmeckt hat, und was der Filialleiter zu den Vorwürfen sagt, erfährst du in dem Artikel von „MOIN.DE„.