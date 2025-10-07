Knallharte Regel in Büsumer Ferienwohnung: Urlauber fassen es nicht!

Für den perfekten Urlaub darf natürlich nicht die perfekte Unterkunft fehlen. Doch trotz aller Urlaubsgefühle sollte man eines nie vergessen: Sei es Hotel oder Ferienwohnung – in der Unterkunft ist man Gast und muss sich an die entsprechenden Hausregeln halten. Normalerweise sind diese nachvollziehbar, doch Touristen in einer Büsumer Ferienwohnung wurden bei einer kuriosen Regel stutzig.

Auf Facebook teilte der Tourist die ungewöhnliche Regel, wie „MOIN.DE“ berichtet. In der Küche seiner Büsumer Ferienwohnung prangte ein Schild mit einer deutlichen Ansage: „Bitte haben Sie Verständnis, dass das Braten von Fisch- und Krabbengerichten in unserer Ferienwohnung wegen enormer Geruchsbildung nicht gestattet ist.“

Urlauber diskutieren über Verbot in der Büsumer Ferienwohnung

Eine Hausregel, die man nicht alle Tage sieht. Bei dem Urlauber sorgte diese jedenfalls für Irritation – immerhin sind Fisch- und Krabbengerichte einer der großen Höhepunkte des Nordsee-Urlaubs.

Auf Facebook fragt er, was andere Nutzer von dieser speziellen Regel in der Büsumer Ferienwohnung halten. Eine Frage, über die sich auf den sozialen Medien die Geister scheiden, wie auch unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

„Fischgeruch ist besonders hartnäckig.“

Viele Urlauber regen sich über das Fisch- und Krabbenverbot auf. Irritiert kommentiert eine Nutzerin: „Ich wäre entsetzt. Ich mache Urlaub an der See, auch um frischen Fisch zu essen.“ Das gilt insbesondere für Büsum, denn der Urlaubsort ist deutschlandweit für seine Krabben bekannt.

Einige Facebook-Nutzer können diese knallharte Regel jedoch nachvollziehen. Immerhin gilt in der Unterkunft: „Seine Wohnung und seine Regeln“, wie ein Mann betont. Eine Nutzerin erläutert, warum diese Regel überhaupt aufgestellt wurde: „Es resultiert auch aus der Erfahrung der Vermieter. Fischgeruch ist im Vergleich zu Fleisch besonders hartnäckig.“

Doch ausgerechnet diese Begründung wird von einigen Nutzern angezweifelt – und in den Kommentaren scharf diskutiert.