Bürgergeld-Empfänger ziehen um – RTL2-Zuschauer trauen ihren Augen kaum! „Ohne Worte“

Bürgergeld-Empfängerin Sandra und ihre Familie haben sich den Traum vom eigenen Haus erfüllt. Nachdem sie und ihr Mann den Kredit bekommen haben, schlugen sie sofort zu und kauften ein Haus in Ostfriesland. Kurze Zeit später stand dann auch schon der Umzugstermin an.

Die RTL2-Kameras begleiteten den Umzug der Familie, der am Ende ziemlich chaotisch verlief. Schließlich haben die Bürgergeld-Empfängerin und ihr Mann erst am Umzugstag angefangen die Kisten zu packen. Szenen, die bei manchen Zuschauern für Kopfschütteln sorgen.

Bürgergeld-Empfänger versinken im Chaos

Für Sandra und ihre Familie geht es von Rostock nach Ostfriesland. Doch der Tag des Umzuges wird zur absoluten Zerreißprobe. Bei der Ankunft des Transporters ist kaum etwas gepackt. Der Haken an der ganzen Sache: der Umzugstransporter steht der Familie bloß 48 Stunden zur Verfügung.

So kommt es, dass Sandra und ihr Partner Tino sich durchgehend anbrüllen und letztendlich kaum auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Die Nerven liegen blank. Während einige Zuschauer das Paar bemitleiden, haben andere eher weniger Verständnis für die stressige Situation.

RTL2-Zuschauer werden deutlich

Auf YouTube schlägt ein Ausschnitt aus dem Umzug-Chaos hohe Wellen. Zahlreiche Zuschauer sind entsetzt von der fehlenden Planung und Organisation des Paares:

„Wie kann man denn nichts fertig haben, wenn der Umzugswagen da ist? Warum ist denn nichts gepackt? Wenn man dazu so einen straffen Zeitplan hat? Ich verstehe sowas nicht!“

„Dieses Geschreie ist ja peinlich. Wenigstens vor dem Fernsehteam könnte man sich zusammenreißen.“

„Je länger man schaut, umso schlimmer wird es. Ohne Worte!“

„Ein Umzug muss doch geplant werden. Das kann doch an den Tag schon alles auseinander gebaut sein und die Kartons schon griffbereit stehen, sodass am Tag des Umzugs nur noch ins Auto eingeräumt werden muss.“

„Wie kommt man auf die Idee, erst am Tag des Umzugs zu packen? Da sollte doch schon mindestens 90 Prozent abgewickelt sein!“

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.