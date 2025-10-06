Bürgergeld-Empfängerin bewahrt wichtige Dokumente an ungewöhnlichem Ort auf

Mit den Doku-Serien „Hartz und Herzlich“, „Hartz, Rot, Gold“ und „Armes Deutschland“ begeistert der Sender RTL2 ein Millionenpublikum. Das Interesse an den Schicksalen von Sozialhilfe- und Bürgergeld-Empfängern scheint riesig zu sein.

Auch die Protagonistin Jasmin wird bereits seit einiger Zeit von den Kamerateams begleitet. Die junge Mutter muss sich täglichen finanziellen und zwischenmenschlichen Herausforderungen stellen. In einer neuen Folge hat die 21-Jährige eine Mission.

Bürgergeld-Empfängerin wohnt in Mutter-Kind-Heim

Am Donnerstag (11. September) zeigt RTL2 die „Hartz und Herzlich“-Folge „Schulden, Zweifel, Umzugsstress“. In dieser Episode hat sich Protagonistin Jasmin ein Ziel gesetzt. Die Bürgergeld-Empfängerin ist mit nur 18 Jahren Mutter geworden, vor kurzem ist ihr zweites Kind auf die Welt gekommen. Gemeinsam mit ihrem Partner Maik hat sie versucht den herausfordernden Alltag zu stemmen.

Alleine hat das junge Paar die Versorgung ihrer Kinder jedoch überfordert, weshalb die kleine Familie zuletzt in ein Mutter-Kind-Heim ziehen musste. Schon die Kennenlerngeschichte von Jasmin und Maik ist alles andere als gewöhnlich. Der damals 16-Jährige hat die damals 15-Jährige Jasmin im Fernsehen bei „Hartz und Herzlich“ gesehen. Daraufhin hat er sie auf Instagram angeschrieben und die Jugendlichen haben sich getroffen. Jasmin berichtet: „Eineinhalb Stunden später waren wir dann schon zusammen.“

+++ RTL2-Zuschauer wegen Bürgergeld-Empfänger auf 180 – „Mir fehlen die Worte“ +++

Im Mutter-Kind-Heim gehen Jasmin langsam Anziehsachen aus, die ihren Kindern noch passen. Deshalb begibt sich die Bürgergeld-Empfängerin zu ihrer alten Wohnung, die sie in den kommenden Monaten abgeben möchte. Im Keller macht sich die junge Mutter auf die Suche und wühlt sich durch reihenweise verstaubte Kisten. Doch neben den gesuchten Anziehsachen macht Jasmin einen noch viel wichtigeren Fund.

Die 21-Jährige ruft begeistert: „Ganz wichtige Urkunden. Ich habe die Ehe- und Geburtsurkunden gefunden!“ Die wichtigen Unterlagen hatte Jasmin scheinbar in einer staubigen Kiste im tiefsten Keller aufbewahrt.

Die Bürgergeld-Empfängerin hat noch einmal Glück gehabt, die wichtigen Unterlagen dürfen schließlich keinesfalls verloren gehen. Mit den Dokumenten und neuen Anziehsachen im Gepäck macht sich Jasmin wieder auf den Weg zurück ins Mutter-Kind-Heim.