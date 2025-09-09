Brot von Aldi, Edeka & Co. nicht wegwerfen! Es geht um bares Geld

Brot gehört in Deutschland quasi zu den Grundnahrungsmitteln. Ob von Aldi, Edeka und Co. oder doch vom Bäcker: Laut „wwf“ kommt Brot bei 90 Prozent der Deutschen mindestens einmal am Tag auf den Tisch. Allein im Jahr 2015 wurden ca. 4,5 Millionen Tonnen Backwaren hergestellt. Das Problem: Ungefähr 1,7 Millionen Tonnen werden davon weggeworfen und landen im Müll.

Was aber tun, wenn das Brot hart geworden und damit nicht mehr für das Abendbrot geeignet ist? Mit diesen Tipps kannst du auch altes Brot noch verwerten, ohne es wegzuwerfen. So verschwendest du nicht nur weniger Lebensmittel, sondern sparst auch noch eine Menge Geld!

Nicht wegwerfen! Das solltest du mit deinem Brot machen

Schon beim Einkauf kannst du mit einigen Tricks den späteren Brotabfall meiden, denn einige Brotsorten sind länger haltbar als andere. Generell gilt: Umso größer der Anteil an Roggen, Vollkorn, Schrot oder Sauerteig, desto länger ist das Brot auch haltbar. Weizenmehl und Hefeteig lassen den Laib hingegen schneller altbacken werden. Außerdem solltest du Backwaren am besten ungeschnitten kaufen, damit sie länger haltbar sind.

Obendrein empfehlenswert: Kaufe dein Brot lieber frisch beim Bäcker, als bei Aldi und Co. Denn beim Discounter wird das Brot in der Regel aufgebacken, wodurch es viel schneller altert, als tagesfrisch vom Bäcker. Zu Hause solltest du es zudem in einem richtigen Brottopf lagern, damit es länger haltbar wird.

So machst du hartes Brot wieder frisch

Wenn dein Brot dann doch mal hart ist, musst du es nicht gleich in die Tonne werfen. Insofern es noch nicht steinhart ist, kannst du es mit einem einfachen Trick wieder frisch kriegen: Halte das Brot einfach unter fließendes Wasser, um es ordentlich nass zu machen. Anschließend kannst du es fest in Alufolie einwickeln und im Backofen bei 150 Grad für circa 12 bis 15 Minuten backen lassen. Sobald es wieder weich ist, kannst du es nochmal bei 175 Grad ohne Alufolie im Ofen lassen, um die knackige Kruste wiederherzustellen. Alternativ kannst du angetrocknete Brotscheiben auch toasten, damit sie wieder genießbar sind.

Aber Achtung: Nach dem Aufbacken ist das Brot nicht mehr lange haltbar. Jetzt solltest du es also zügig essen!

Altes Brot lecker verwerten

Es gibt außerdem zahlreiche weitere Möglichkeiten, um altes Brot zu verwerten. Du kannst trockene Scheiben zum Beispiel mit einer Küchenmaschine zu Paniermehl verarbeiten. Auch selbstgemachte Croutons sind schnell und einfach herzustellen: Schneide das trockene Brot einfach in Würfel und brate es anschließend in einer Pfanne mit Butter oder Öl und wahlweise Gewürzen kross. Auch Brotchips kannst du ganz einfach mit ein bisschen Öl im Ofen herstellen.

Mit altem Brot lassen sich derweil ganz viele spannende Rezepte zubereiten. In Süddeutschland ist zum Beispiel der Ofenschlupfer, eine Süßspeise aus Brot, Äpfeln, Rosinen, Mandeln und einer cremigen Sahne-Ei-Mischung, beliebt. Auch Brotpudding, den man aus altem Brot, Milch, Zucker, und Eiern zubereitet, ist eine leckere Alternative zur Verwertung. Und wer die Spezialitäten zu ausgefallen findet, kann natürlich immer noch auf den Klassiker zurückgreifen: den Armen Ritter!

Wenn du das nächste Mal davor bist, altes Brot wegzuwerfen, überdenke die Entscheidung also noch einmal und probiere vielleicht ein neues Rezept aus. Aber pass auf: Sobald du Schimmel an deinem Brot erkennst, solltest du es wirklich entsorgen! Anders als bei vielen anderen Lebensmitteln besiedelt der Schimmelpilz nämlich oft den ganzen Laib, auch wenn du ihn nur an einzelnen Stellen erkennst.