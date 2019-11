Hochzeit: Braut sagt eigenes Fest ab – der Grund ist grausam

Der schönste Tag des Lebens sollte idealerweise die eigene Hochzeit werden. Freude, Familie, Kollegen – alle sind da, um diesen großen Tag zu feiern. Doch eine Braut hatte das dagegen, wie ein Bild auf dem Portal reddit zeigt – sie sagte ihre eigene Hochzeit ab. Der Grund ist einfach nur irrsinnig...

Und das kurz vor der Hochzeit. Der Grund: der Trauzeuge! Er sei zu klein, habe schiefe Zähne und zusammengewachsene Augenbrauen.

Hochzeit: Auf Facebook postet Braut fiesen Grund für die Absage

Auf Facebook lässt sie ihren Frust raus: „Ich werde nächsten Samstag heiraten. Alle meine Brautjungfern sind wunderschön und ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, besser aussehende Freunde zu haben. Mein Problem ist der Trauzeuge meines Verlobten.“

Denn dieser sei zu klein und zu hässlich. „Er ist nur etwa 1,60 Meter groß und wird lächerlich aussehen, wenn er meine Schwester begleitet“, schreibt die Braut auf ihrer Seite.

Doch es kommt noch schlimmer! Sie bat ihren Verlobten vor der Hochzeit: „Ich fragte meinen zukünftigen Ehemann, ob er in allen Bildern und während der Zeremonie am Ende der Männerreihe stehen könne", schrieb sie. So könne man den verhassten Trauzeugen auf den Fotos abschneiden.

Das wollte ihr Ehemann in spe aber nicht. Auch ein neuer Trauzeuge kam für ihn nicht infrage. Der Grund: Ganze 10.000 Dollar habe der Trauzeuge für die Junggesellen-Feier ausgegeben.

Die Braut wollte den Trauzeugen auf den Hochzeitbildern am Rand platzieren. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Nach der Hochzeit-Absage bittet Braut um Unterstützung

Das passt der Braut absolut nicht: „Es ist mir egal und wenn er entscheidet, dass sein Geschenk von seiner Platzierung auf der Hochzeit abhängt, denke ich nicht, dass er ein guter Freund ist.“

Auf Facebook bittet sie um Unterstützung von anderen Bräuten, die Ähnliches bei ihrer Hochzeit erlebt haben.

Was für sie dann aber folgt, sind Spott und Häme. Die Nutzer hinterließen 350 Kommentare. Hier eine Auswahl:

„Lass sie die Hochzeit absagen. Jemand, der sich so auf das Aussehen konzentriert, ist nicht jemand, den man in seinem Leben braucht.“

„Ich fühle mich schlecht. Mir tut der Trauzeuge leid, der so viel ausgegeben hat. Nur weil sie so oberflächlich ist.“

„Ich hasse Menschen!“

„Ich hoffe, sie nimmt nicht zu, nachdem sie ein Kind bekommen hat. Klingt so, als würde ihr gesamter Freundeskreis sie dann rausschmeißen.“

„Sie muss definitiv die Hochzeit absagen. Er verdient etwas Besseres als sie und ihre oberflächlichen, ekelhaften Freunde.“

Ein Kommentar über dieses Desaster der geplatzten Hochzeit bekommt sehr viel Zuspruch: „Der Mann sollte seinen Trauzeugen heiraten. Sie haben eine bessere Beziehung.“

Wer die Braut ist, ist unbekannt. Der Screenshot wurde von einem Nutzer anonym gepostet und auf reddit gestellt. Eins dürfte aber sicher sein: Mit dem Trauzeugen wäre der Verlobte wahrscheinlich wirklich besser dran...