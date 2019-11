Braut plant ihre Hochzeit – dann bekommt sie die schlimmste Nachricht ihres Lebens

Es war die große Liebe. Anna und Ben lernten sich im Internet kennen und verliebten sich auf den ersten Blick ineinander.

Alles schien perfekt zu sein. Schnell nachdem sie zueinandergefunden hatten, begann die Braut mit der Planung der Hochzeit. Doch es blieb bei der Planung, denn nach knapp drei Jahren endete die Liebesgeschichte vom einen auf den anderen Moment.

Braut: Mit erstem Date kam große Liebe

Als Anna Ben im September 2015 bei Tinder kennenlernte, dachte sie sich wahrscheinlich noch nicht, dass sie die Liebe ihres Lebens gefunden hatte.

Ben bemühte sich dagegen darum, Anna bald bei einem ersten Date persönlich kennenzulernen. Er fuhr zu ihr, umarmte sie und fuhr mit ihr zum ersten Essen.

Im Restaurant bemerkten Beide, wie gut sie zusammen passen würden. Sie hatten dieselben Ansichten, wollten beide heiraten und Kinder bekommen.

Stunden später brachte Ben Anna nach Hause. Doch keiner von den beiden wollte, dass der Abend zu Ende geht. Sie starrten sich schließlich in die Augen und küssten sich für eine halbe Stunde. Ab dem Moment war für Anna klar, Ben wird für immer ihr Mann sein.

Ihre gemeinsame Zukunft war bereits geplant

Im Mai 2018 erzählt Ben seiner Geliebten dann, dass er als Bundeswehrsoldat nach Afghanistan gehen will.

Ein Jahr sollte der Auslandseinsatz gehen und es sollte der Letzte sein. Denn danach wollten die beiden Kinder kriegen. Ben wollte dann immer bei seiner zukünftigen Familie bleiben.

Anna stimmte seinem Vorhaben zu - mit der Bedingung, dass er ihr vor seiner Abreise einen Heiratsantrag machen würde.

Sie verlobten sich also. Darauf fuhr Ben mit Anna zu dem Ort, an dem sie eines ihrer ersten Dates hatten. Dort machte Ben seiner Verlobten schließlich einen Heiratsantrag. Anna reagierte bloß mit einem „Ja“.

Es sei der schönste Tag ihres Lebens gewesen, sagt sie. Während Ben nun in den Einsatz ging, blieb Anna in der Heimat und plante die Hochzeit.

Plötzliche Nachricht zerstörte ihr Leben

Etwa zehn Tage bevor Ben das Auslandsjahr beendete und zurück zu seiner Anna nach Virginia kommen wollte, erreichte seine Verlobte die Nachricht, die ihr Leben für immer veränderte.

Ben wurde gemeinsam mit zwei weiteren Soldaten bei einem Selbstmordanschlag der Taliban getötet.

US-Truppen in Afghanistan. Foto: imago images

Anna war am Boden zerstört. Sie konnte es nicht glauben, dass ihr Ben nicht mehr bei ihr sein wird. Sie rief ihn auf seinem Handy an - immer und immer wieder. Doch auch alle ihre Nachrichten an ihn blieben unbeantwortet.

Sie dachte sich: „Mein Leben kann nicht ohne ihn weitergehen.“ Die beiden hätten nach Bens Rückkehr so viele Pläne gehabt: Hochzeit, Kinder, ein gemeinsames Zuhause.

---------------

US-Truppen in Afghanistan:

Die Vereinigten Staaten operieren seit 2001 in Afghanistan

Bis zum 25. Juni 2014 sind in Afghanistan 2335 Soldaten aus den Vereinigten Staaten zu Tode gekommen

------------------

Zeit nach dem Anschlag wird zur Qual

Die nächsten Tage, Wochen und Monate waren eine Qual für Anna. Ein schlimmes Ereignis sei vom nächsten eingeholt worden. Der 31-jährige Ben kam in einem Sarg aus Afghanistan zurück und wurde in ihrem Wohnort Airlington begraben.

Damit Anna ihrem Geliebten jedoch etwas näher ist, geht sie oft zu seinem Grab und trinkt dort mit Freunden und Familienangehörigen Bens Lieblingsbier. Sie sagt: „Ben wird für immer Teil meines Lebens sein und ich werde das Leben für uns beide fortführen.“ (nk)