Brandenburg: Brutales Familiendrama! Mann ertränkt seine Frau im Gartenteich

Weder an der Havel. Erschreckende Gewalttat in Brandenburg!

In Werder an der Havel soll am Montagabend ein 64-jähriger Mann mit Messer und Schusswaffe auf seine Noch-Ehefrau (40) losgegangen sein – und sie schließlich im Gartenteich so lange unter Wasser gehalten haben, bis sie ertrank. Das vermutete Motiv des Verdächtigen: Eifersucht!

Brandenburg: Mann ertränkt seine Frau im Gartenteich – Handelte er aus Eifersucht?

Die Frau und ihre Kinder lebten vorübergehend im Haus von Axel F., der den mutmaßlichen Täter und dessen Familiensituation gut kannte. Die Kinder wollten seinen Angaben nach nicht mehr beim Vater sein, die Frau hatte bereits einen neuen Freund. „Das war ein neues Liebespaar“, meint F. gegenüber der Presseagentur „NonstopNews“ und vermutet somit ebenfalls Eifersucht als Tatmotiv.

Gestern kam es in #Werder (PM) nach ersten Erkenntnissen zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt. Beim Streit eines Ehepaars wurde die Frau so stark verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Der Mann flüchtete mit einem Auto, konnte aber kurze Zeit später gefunden werden. — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) May 12, 2020

Er habe die Tat natürlich mitbekommen und versucht zu helfen. „Da hat er auf mich geschossen und die Frau weiter unter Wasser gedrückt“, erzählt Fries, „Er hat mich verfolgt mit einem Messer und der Schusswaffe, hat dann aber abgelassen und ist dann weggerast.“ Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung des Flüchtigen auf, auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Tatverdächtiger rast bei seiner Flucht gegen Hauswand

Die Verfolgungsjagd endete gegen 19.20 Uhr auf einem Industriegelände in Plötzin. Der Tatverdächtige war dort frontal mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren.

Der flüchtige Tatverdächtige raste frontal gegen eine Hauswand. Foto: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa

Schwer verletzt wurde der 64-Jährige in ein Krankenhaus gebraht. Die Polizei ermittelt nun wegen Totschlags.

Hausbesitzer F. kann den Vorfall noch immer nicht fassen. „Das war ein ruhiger Typ, er war über 60“, sagt er über den mutmaßlichen Täter. „Ich habe es ihm nicht zugetraut, ich hatte vorher auch mal mit ihm über die Sache gesprochen.“ (at)