Brand in Tschernobyl! Kommt jetzt DIESE Gefahr zu uns?

Brand in Tschernobyl: In Kiew sind sie bereits angekommen. Ziehen radioaktive Wolken nun auch zu uns?

Mehr als zwei Wochen hält der Brand in Tschernobyl nun an. Und bisher gibt es noch immer keine positiven Anzeichen, die ein Ende des Feuers in der Ukraine bedeuten könnten.

Deshalb kommt jetzt die Frage in Deutschland auf: Kommen radioaktive Wolken auf uns zu?

Brand in Tschernobyl noch immer große Herausforderung

Am Wochenende hieß es noch, dass mehr als 700 Kräfte an den aufwendigen Löscharbeiten beim Brand in Tschernobyl im Einsatz seien. Am Montag sprach der Katastrophenschutzdienst dann von 1.700 Einsatzkräften. Zudem sollen Löschhubschrauber im Einsatz sein.

Die Zahl der Einsatzkräfte wurde erst zu Wochenbeginn massiv erhöht, weil das Feuer nach wie vor stark wütet. Es soll mindestens sechs Schwelbrände in der Region geben, wie es am Montag hieß. Darüber berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Der starke Wind erschwert nicht nur die Löscharbeiten, sondern ist auch schuld daran, dass der Smog aus dem radioaktiv belasteten Gebiet weiterzieht. Im 70 Kilometer von Tschernobyl entfernten Kiew kam er bereits trotz Regen an.

-----------------------

Mehr News:

Coronavirus: Ärzte geschockt! Deutet DIESES neue Symptom Infektion an?

Coronavirus aktuell: Virologe Drosten mit harten Worten: „Für alle, die noch immer ...“ ++ Donald Trump setzt auf spezielles Medikament – doch jetzt kommt DAS raus

Kim Jong Un: Lebensgefahr? DESWEGEN musste Nordkoreas Machtinhaber operiert werden

Aldi: Kundin ist schockiert über diesen Anblick – „Das ist sehr schade!“

-----------------------

Ärzteorganisation spricht Warnung aus

Laut der Ärzteorganisation zur Verhinderung eines Atomkriegs IPPNW gebe es bereits radioaktive Wolken über der Ukraine. Die IPPNW warnt folglich vor einer Verharmlosung der Lage. Und so besteht jetzt die Befürchtung, dass der Smog nach Europa und nach Deutschland ziehen könnte.

-----------------------

Das ist die Katastrophe von Tschernobyl:

Am 26. April 1986 explodierte ein Block des damals sowjetischen Atomkraftwerkes im Norden der heutigen Ukraine

Größte Atomkatastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft

Tausende wurden getötet oder verletzt

Zehntausende Menschen mussten umgesiedelt werden

-----------------------

Der IPPNW-Co-Vorsitzende Alex Rosen sagte am Montag: „Bei ungünstiger Wetterlage und Windrichtung könnte auch der Rest Europas, könnte auch Deutschland von den radioaktiven Wolken betroffen sein.“ Feine Messungen hätten in Teilen Europas bereits einen Anstieg der Cäsium-137-Werte gezeigt. Bisher bestehe zwar „keine relevante Gefahr für die Bevölkerung“, doch könnten auch andere Teile der Sperrzone in Tschernobyl in Brand geraten, welche deutlich gefährlicheren Smog zur Folge haben würden.

Es bleibt also zu hoffen, dass das Wetter den Smog nicht weiter nach Europa bringt und die zahlreichen Einsatzkräfte den Brand möglichst bald löschen können. (dpa mit nk)