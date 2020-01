Boxer läuft neben Pizza-Restaurant – dann passiert etwas Unfassbares

Der junge Boxer Zac McCabe hatte großes Glück, als er an einer Pizzeria in der englischen Stadt Dover vorbeilief. Am Freitag gegen 16.30 Uhr crashte ein Lieferwagen direkt neben dem jungen Mann in ein anderes Fahrzeug. Überwachungskameras nehmen auf, wie knapp er dem Tod entkam.

Boxer entgeht dem Tod

Aus einem Blickwinkel ist zu sehen, wie der junge Mann an dem Restaurant vorbeiläuft. Währenddessen crasht ein Auto in einen Van, der geparkt vor der Pizzeria steht.

Ein Boxer wäre in Dover fast neben einer Pizzeria in einen Unfall verwickelt worden. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend 61

_____________

Mehr Themen:

_____________

Der Van bricht zum Schaufenster hin aus, genau dort, wo Zac steht. Aus einem weiteren Winkel ist zu sehen, wie er gegen die Wand gedrückt wird. Der Lieferwagen rast haarscharf an ihm vorbei.

Großes Glück

Nummernschild und Außenspiegel liegen am Boden. Der junge Boxer hält sich schützend die Hände vor das Gesicht. Er läuft perplex in das Restaurant. Danach kommt ein Mitarbeiter aus der Pizzeria und schaut nach, was passiert ist.

Aufnahmen der Überwachungskameras.

Wie „The Sun“ berichtet, gehen die Beamten davon aus, dass zwei Autos und der Lieferwagen kollidierten. Die Straße wurde gesperrt. Am Gebäude wurden ebenfalls Schäden gemeldet. (mia)