Boris Johnson wegen Coronavirus auf Intensivstation: SIE schockt ganz England – mit diesem fiesen Kommentar

Eine ganze Nation ist empört! Der am Coronavirus erkrankte britische Premierminister Boris Johnson wurde am Montagabend auf eine Intensivstation gebracht. Während viele Menschen dem 55-Jährigen umgehend beide Daumen drückten, fiel Sheila Oakes mit einem fiesen Kommentar auf.

Die Bürgermeisterin der Stadt Heanor im Norden Englands kommentierte bei Facebook die Nachricht, dass Boris Johnson wegen seiner Erkrankung am Coronavirus auf eine Intensivstation verlegt wurde, mit den Worten: „Sorry, aber das hat er verdient. Er ist einer der schlechtesten Premierminister, die wir jemals hatten.“

Boris Johnson: Fieser Hass-Kommentar

Ihr Hass-Kommentar zog einen gewaltigen Shitstorm nach sich. Nur einen Tag später kroch Oakes im Gespräch mit der BBC zu Kreuze: „Ich entschuldige mich dafür, dass ich mit diesen Worten so viele Leute verletzt habe.“

Die Politikerin der Labour-Partei sagte weiter: „Ich hatte nicht geglaubt, dass meine Worte so viele Leute verletzen würde. So wie es rüberkam, klang es nicht nett. Als ich das schrieb, dachte ich an die vielen Ärzte und Krankenschwestern, die nicht das nötige Equipment haben, weil unsere Regierung im Kampf gegen Corona so lange geschlafen hat. Ich dachte bei meiner Wortwahl keine Sekunde an Boris Johnson oder seine Familie.“

Ermittlungen gegen Bürgermeisterin Oakes

Der örtliche Verein der Labour-Partei will den Fall nun genauer untersuchen und Oakes unter Umständen aus der Partei werfen. Der Vereinsvorsitzende Chris Emmas-Williams sagte: „Dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel und widerspricht allen Grundsätzen der Labour-Partei. Auch wenn ich diesen Kommentar nicht abgegeben habe, kann ich mich nur bei Boris Johnson und seiner Familie entschuldigen. Wir wünschen ihm eine gute Besserung, denn wir können im Kampf gegen das Coronavirus jeden einzelnen gebrauchen.“

Am Dienstag gab die britische Regierung bekannt, dass der Zustand von Boris Johnson sich stabilisiert habe. Der Premierminister atme selbstständig. Genauere Untersuchungen ergaben zudem, dass Johnson keine Lungenentzündung erlitt. (dhe)