Mega-Urlaubs-Klage gegen Booking.com – springen jetzt auch Nordsee- und Ostsee-Hotels auf?

Du bist auf der Suche nach Urlaub? Dann dürfte dir Booking.com ein Begriff sein. Die Website verspricht Unterkünfte zum kleinen Preis und täglich neue Angebote. Doch jetzt steckt die Buchungsplattform in Schwierigkeiten.

Mehr als 10.000 Hotels aus vielen Ländern in der EU wollen Booking.com verklagen. Sie sagen, sie haben zwischen 2004 und 2024 zu viel Geld an Provisionen gezahlt – wegen Preisregeln, die Booking.com ihnen vorgeschrieben hat. Wegen dieser Regeln war es den Hotels offenbar nicht erlaubt, ihre Zimmer außerhalb der Plattform, etwa auf der eigenen Webseite, zu einem günstigeren Preis anzubieten.

Sammel-Klage gegen Booking.com

Knapp 2.600 Hotels aus Deutschland wollen sich der Klage anschließen, wie „MOIN.de“ berichtet. Wie viele davon aus den Urlaubsregionen an Ostsee und Nordsee stammen, ist laut dem Hotelverband Deutschland (IHA) nicht bekannt.

Der IHA beteiligt sich zusammen mit über 30 anderen Hotelverbänden an einer europaweiten Sammelklage. Nordsee und Ostsee-Hotels könnten sich dem anschließen. „Die Hotels erachten die Buchungsprovisionen als überhöht, die Vertragsbedingungen als einseitig und die Wirkmechanismen der Sichtbarkeit auf dem Portal als intransparent“, erklären Mitglieder des IHA dem Portal. Doch wie kommen sie darauf?

Darum geht es konkret

Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Herbst 2024. Dort wurde entschieden, dass sogenannte Bändereisklauseln gegen das Kartellrecht verstoßen. Doch warum hatte Booking.com solche Klauseln?

Die Buchungsplattform befürchtete offenbar, dass Gäste ihre Hotels über die Plattform entdecken, dann aber lieber direkt beim Hotel günstiger buchen. Die Richter am Europäischen Gerichtshof entschieden jedoch, dass Plattformen wie Booking auch ohne solche Preisregeln erfolgreich arbeiten können. Doch wie geht es jetzt weiter?

Booking.com weist Vorwürfe zurück

Booking.com kritisiert, dass Hotelverbände das Urteil falsch interpretieren, um eine Sammel-Klage zu rechtfertigen. Was das Unternehmen genau sagt, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.de„.

Wie es weitergeht und ob die über 10.000 Hotels letztendlich Recht bekommen oder nicht, bleibt abzuwarten.