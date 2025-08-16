Forscher untersuchen Bodensee – sie ahnen nicht, was sie am Grund entdecken

Forscher haben den Bodensee in Baden-Württemberg untersucht – und dabei in großer Tiefe ein faszinierendes Lastsegelschiff entdeckt! Kamera-Aufnahmen zeigt mit Muscheln bewachsene Holzfässer, eine Sackkarre und schließlich das Schiff mit Mast und Rah. Selbst Teile der Ladung – Baumaterial in Form von Steinblöcken – sind noch erhalten. Solch ein Fund ist eine Seltenheit.

Das 19. Jahrhundert gilt als Ursprung des Segelschiffs, das Waren über Flüsse des Bodensees transportierte. Alexandra Ulisch erklärt „Bild“: „Der Fund bietet einzigartige Einblicke in die Segeltechnik und den Schiffbau historischer Bodenseeschiffe und stellt ein bedeutendes Referenzobjekt für die Forschung dar.“

Weitere spannende Funde im Bodensee

Mit Tauchgängen entdeckten Archäologen bislang 31 Wracks auf den 539 Quadratkilometern des Bodensees. Nur wenige davon haben historischen Wert. Darunter ragt das Lastsegelschiff als bedeutendster Fund hervor. Einige Wracks entpuppten sich lediglich als Tret- oder Ruderboote, doch sie spiegeln dennoch die Geschichte des Sees wider.

Ein Trümmerfeld am Seeboden liefert zusätzliche Entdeckungen. Forscher stießen auf 17 Holzfässer und eine Sackkarre von einem unbekannten Schiff. Die Fässer enthalten eine gelblich-weiße Substanz, möglicherweise Brandkalk, der ehemals im Bauwesen genutzt wurde. Dieser Fund deutet auf weitere, bislang unerforschte Wrackteile im Bodensee hin.

Laut „Bild“ untersucht das Landesamt für Denkmalpflege seit 2022 systematisch den Bodensee. Taucher fanden auch Wracks zweier metallener Schaufelraddampfer. Diese Erforschung dauert bis 2027 an und zeigt: Der Bodensee ist eine wertvolle Quelle für die Unterwasserarchäologie. Seine vielen Wracks bergen neue Erkenntnisse über frühere Zeiten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.