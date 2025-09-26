Dringende Warnung! BMW ruft hunderttausende Autos zurück – Fahrzeugbrand droht

BMW ruft weltweit zahlreiche Fahrzeuge zurück – ein Problem am Starter könnte im schlimmsten Fall einen Brand auslösen.

Was betroffene Kunden jetzt wissen sollten und welche Maßnahmen das Unternehmen ergreift, erfährst du HIER.

BMW: Erhöhte Vorsicht bei betroffenen Fahrzeugen

BMW startet einen umfangreichen Rückruf, bei dem weltweit Hunderttausende Fahrzeuge in Werkstätten überprüft werden müssen. Grund ist ein Problem am Starter, das im schlimmsten Fall zu einem Fahrzeugbrand führen könnte. Allein in Deutschland sind rund 136.500 Autos betroffen, in den USA kommen knapp 195.000 Fahrzeuge hinzu.

++ Auch spannend: Dringende Warnung an Kunden von Rewe, Kaufland & Co. – Leberschäden drohen! ++

Laut BMW kann Wasser in den Starter eindringen und dort Korrosion verursachen. Dies kann dazu führen, dass der Motor nicht startet oder es zu einem Kurzschluss kommt. „Im ungünstigsten Fall führt dies möglicherweise zu einem Fahrzeugbrand,“ warnt BMW. Betroffen sind Modelle aus den Jahren 2015 bis 2021.

BMW: Kosten und Maßnahmen bei Rückrufen

BMW empfiehlt betroffenen Kunden dringend, ihre Autos bis zur Reparatur im Freien und nicht in der Nähe von Gebäuden abzustellen. Dadurch sollen mögliche Gefahren wie Brände minimiert werden. Weltweit sind auch Fahrzeuge in Asien und anderen europäischen Ländern betroffen, die genaue Anzahl bleibt jedoch unbekannt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

BMW hat sich bisher nicht zu den Kosten des Rückrufs geäußert. Der Starter wird ausgetauscht, bei manchen Modellen auch die Batterie verstärkt. Angesichts der Anzahl betroffener Fahrzeuge dürften die damit verbundenen Kosten für BMW jedoch erheblich ausfallen. Den Kunden entstehen keine direkten Kosten, die Reparaturen übernimmt das Unternehmen.

Mehr News:

Ob dein Auto betroffen ist, kannst du HIER überprüfen – dort musst du deine Fahrzeug-Identifikationsnummer eingeben und schon erfährst du weitere Informationen (mit dpa).