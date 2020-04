So kann Blutregen auf dem Boden aussehen.

Blutregen: Seltenes Wetter-Phänomen in Deutschland

Seltenes Phänomen zu beobachten! Der Blutregen kam nach Deutschland! Am Wochenende konnte das ganz besondere Wetterphänomen beobachtet werden.

Was gefährlich klingt, ist normalerweise ganz harmlos. Für Autofahrer kann der Blutregen trotzdem zum Ärgernis werden.

Blutregen in Deutschland

Durch eine kräftige Windströmung wurde am Wochenende Saharastaub aus Afrika bis nach Deutschland geweht. Die Staubteilchen erinnern am Himmel an Schleierwolken, haben aber eine gelb-bräunliche Färbung.

Wenn es nun regnet, fallen die Teilchen zusammen mit den Tropfen auf die Erde. Der Staub färbt den Niederschlag dann rötlich, weswegen man von Blutregen spricht.

Am Wochenende war das Phänomen vor allem im Süden Deutschlands zu beobachten, aber auch in NRW gab es diese Art von Regen.

----------------------------------------

Mehr Themen:

--------------------------------------

Vorsicht bei der Autowäsche

Während sich viele über das seltene Wetterphänomen freuen konnten, ist der Blutregen für Autofahrer eher ärgerlich.

Denn: Die Staubpartikel wirken wie Schmirgelpapier und können den Lack zerkratzen.

Vorsicht, keinen Lappen benutzen!

Wer keine Kratzer riskieren will, sollte den Saharastaub daher nicht einfach mit einem Lappen wegwischen. Zu empfehlen ist eine Autowäsche mit viel Wasser. (nr)