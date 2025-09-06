Blutmond besonders groß und „blutig“ – DANN gelingt dir das beste Handy-Foto

Am Sonntag (7. September) erwartet uns ein besonderes Schauspiel am Himmelszelt: der Mond erstrahlt am Himmel und färbt sich in ein dunkles Rot. Doch wann solltest du am besten das Handy zücken, um den beeindruckendsten Schnappschuss des Blutmonds einzufangen?

Das Naturspektakel beginnt bereits um 18.30 Uhr. In den frühen Abendstunden, wenn der Mond noch nicht sichtbar ist, setzt eine totale Mondfinsternis ein. Um 19.30 Uhr steigt der Mond dann langsam hinter dem Horizont auf und zeigt sich als eine blutrote Scheibe.

Blutmond durch eine Illusion größer

Da das Mondlicht schräg durch die Erdatmosphäre scheint, wie „Focus“ berichtet, bekommt der Mond eine kräftige rote Farbe. Dadurch kann der Blutmond besonders „blutig“ erscheinen. Da der Mond während der Verfinsterung direkt über dem Horizont steht, wirkt er zudem besonders groß.

Dieser Effekt beruht auf einer optischen Illusion: zu diesem Zeitpunkt ist der Mond nämlich zusammen mit anderen Objekten am Horizont sichtbar, etwa Häusern oder Bäumen. Optisch vergleichst du diese Objekte mit dem Mond, wodurch er größer erscheint. Im Kontrast dazu wirkt der Mond kleiner, wenn er hoch am Himmel steht, da du ihn dann nicht mehr mit Objekten auf der Erde vergleichen kannst.

DANN verliert der Mond seine rote Färbung

Doch wann ist der beste Zeitpunkt, um den Blutmond zu bewundern und das Handy für ein Bild zu zücken? Beim Aufgang des Mondes ist dieser noch nicht gut zu erkennen, da der Himmel während der Dämmerung noch nicht vollständig dunkel ist. Du solltest also die zweite Hälfte der Mondfinsternis abwarten, die bis 20.53 Uhr andauert.

In der zweiten Hälfte des Spektakels ist der Mond bereits höher aufgestiegen, und Objekte auf der Erde versperren den Blick auf den Blutmond nicht mehr. Bis um 20.53 Uhr sollten also die besten Bilder des Blutmonds entstehen – selbst mit einer Handykamera, wie „Focus“ erklärt.

Danach tritt der Mond langsam wieder aus dem Kernschatten der Erde aus und verliert seine kräftige rote Färbung. Diese partielle Phase der Mondfinsternis dauert bis 21.55 Uhr an, ist jedoch kaum zu erkennen. Der Mond wirkt in dieser Phase nur etwas dunkler als üblich. Um 22.55 Uhr ist der Mond dann vollständig aus dem Erdschatten getreten und die Mondfinsternis endet.