Der Blue Moon ist dieses Jahr am 31. Oktober und somit an Halloween zu sehen.

Blue Moon: Naturspektakel an Halloween erstmals seit 1944 wieder zu sehen!

Es ist ein Naturphänomen, das manch einer im ganzen Leben nur einmal sehen darf: den Blue Moon. Und dieses Jahr ist er Ende Oktober 2020 zu einem ganz speziellen Datum zu sehen.

Blue Moon nennen es vor allem die Amerikaner, wenn ein kosmisches Phänomen auftritt. Im Oktober 2020 ist er in Deutschland zu sehen und auch auf der ganzen Welt, unabhängig der Zeitzone. Das gab es zuletzt im Jahr 1944.

Einen Blue Moon wird es dieses Jahr weltweit an Halloween zu sehen geben. Foto: dpa

Blue Moon im Oktober 2020 auf der ganzen Welt zu sehen

Was steckt hinter dem Phänomen?

Es handelt sich dabei um einen doppelten Vollmond. Das bedeutet, dass es in einem Monat zweimal Vollmond gibt. Mit der Farbe hat es gar nichts zu tun. Und dieses Jahr strahlt der zweite Mond ausgerechnet am gruseligsten Datum des Jahres: an Halloween.

Normalerweise gibt es den Blue Moon nur in bestimmten Teilen der Welt

Normalerweise ist der Blue Moon nur in einem Teil der Welt gleichzeitig zu sehen. Dass der doppelte Vollmond global erscheint, ist äußerst selten.

Der Vollmondkalender 2020

der nächste Vollmond in Deutschland ist am 1. Oktober ab 23.05 Uhr zu sehen

dann folgt der Blue Moon am 31. Oktober ab 15.49 Uhr

weitere Termine sind am 30. November ab 10.30 Uhr

und der 30. Dezember nachts um 4.28 Uhr

Das Phänomen Blue Moon kommt ungefähr alle zweieinhalb Jahre vor, der letzte Halloween-Blue Moon war 2001 – unter anderem zu sehen in den USA und Kanada.

Nun also kann die ganze Welt das kosmische Ereignis beobachten. 80 Jahre nach dem sich der Blue Moon das letzte Mal der ganzen Welt zeigte. Damals konnten sich allerdings nicht alle Menschen an dem Naturspektakel erfreuen: Die steckte mitten im Zweiten Weltkrieg. (fb)