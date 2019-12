Blitzer: Krasse Neuerung! Autofahrer aufgepasst, SO ein Radargerät gab es noch nie

Neben den normalen Radarfallen gibt es in den Niederlanden derzeit Handy-Blitzer in der Testphase. (Symbolbild)

Das könnte jetzt für Autofahrer besonders teuer werden! Obwohl jeder weiß, dass das Telefonieren mit dem Handy in der Hand am Steuer verboten ist, können viele Autofahrer der Versuchung nicht widerstehen.

Die Niederlande testen daher laut der Polizei einen neuen Blitzer, der erkennen soll, ob die Fahrer während der Fahrt ihr Smartphone benutzen. Kommt die Technik auch nach Deutschland?

Blitzer in Deutschland: In den Niederlanden testen sie Handy-Blitzer

Durch künstliche Intelligenz könne die Kamera erkennen, wann ein Fahrer ein Smartphone in der Hand halte. Erkennt es eins, dann macht es ein Foto des Fahrers und des Kennzeichens.

Vanaf 1 oktober zet de politie slimme camera’s in tegen afleiding in het verkeer. Wie belt of apt achter het stuur kan hiermee bekeurd worden op kenteken. Inzet van kunstmatige intelligentie helpt de camera met het herkennen van afleiding. https://t.co/s5JjYoWcun pic.twitter.com/Knq6y8hwUd — Politie Nederland (@Politie) September 30, 2019

Ein Polizist müsse anschließend die Bilder überprüfen und feststellen, ob die Kamera die richtige Entscheidung getroffen habe. Wenn der Fahrzeughalter nicht selbst gefahren ist, müsse er angeben, wer die Person am Steuer sei.

Niederländische Polizei will Unfallzahlen verringern

Mit dem Projekt will die niederländische Polizei die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr senken. „Es gibt immer noch zu viele Tote und Verletzte im Verkehr, weil die Fahrer abgelenkt sind“, sagt Egbert-Jan van Hasselt, Projektmanager des Blitzer-Herstellers.

Handy am Steuer: Eine künstliche Intelligenz kann erkennen, ob du während der Fahrt an deinem Handy rumspielst. Foto: imago images / Westend61

Im australischen Bundesstaat New South Wales zeigte die sechsmonatige Testphase Wirkung. Mehr als 100.000 Autofahrer lichtete der Handy-Blitzer ab. Seit Anfang Dezember sind die Kameras regelmäßig im Einsatz.

Kommen die Handy-Blitzer auch nach Deutschland?

Dass die Technik auch nach Deutschland kommt, hält die ADAC-Juristin Kristina Benecke derzeit für unwahrscheinlich. Weil in Deutschland nicht der Fahrzeughalter, sondern der Fahrzeugführer belangt wird.

Ein Test aus den USA hat gezeigt, dass die Gesichtserkennung bei zu hohen Geschwindigkeiten nicht ausreichend gut funktioniert. „Um ein Bußgeld verhängen zu können, muss daher der Fahrer ermittelt werden können, was in diesem Fall wohl nicht möglich wäre“, gibt Benecke vom ADAC zu bedenken.

Diese Strafen kommen bei Verstößen auf dich zu

Post vom Kraftfahrtbundesamt? Das kann teuer werden. Foto: imago images / photothek

Auch ohne die smarte Technik ist das Fahren mit dem Handy in der Hand in Deutschland strafbar. Wirst du mit einem Handy am Steuer erwischt, musst du 100 Euro löhnen und bekommst einen Punkt in Flensburg obendrauf.

Diese Strafen erwarten dich übrigens bei zu schnellem Fahren:

Bis 10 km/h: 10 Euro

11 bis 15 km/h: 20 Euro

16 bis 20 km/h: 30 Euro

21 bis 25 km/h: 70 Euro und ein Punkt

26 bis 30 Euro: 80 Euro und ein Punkt

31 bis 40 km/h: 120 Euro ein Punkt

41 bis 50 km/h: 160 Euro und zwei Punkte

51 bis 60 km/h: 240 Euro und zwei Punkte

61 bis 70 km/h: 440 Euro und zwei Punkte

über 70 km/h: 600 Euro und zwei Punkte.

Verursachst du durch die Handynutzung als Fahrer einen Schaden, bist du 200 Euro und deinen Führerschein für einen Monat los. Dazu kassierst du zwei Punkte in Flensburg. (vh)