Kunden hören genau hin: Diese Fehler sollten sie am Black Friday unbedingt vermeiden

Am letzten Freitag im November beginnt die große Schnäppchenjagd: Der Black Friday lockt Konsumenten mit Rabatten und Sonderaktionen. Doch bereits im gesamten Monat werden zahlreiche Rabatttage angekündigt.

Die Verbraucherzentralen raten allerdings zu Vorsicht, denn nicht jedes Angebot ist so gut, wie es zunächst scheint. Mehr erfährst du hier!

Warnung vor Betrug am Black Friday

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt vor Betrügereien: „An Schnäppchentagen wie dem Black Friday sollten Verbraucherinnen und Verbraucher besonders vorsichtig sein“, betont Sprecherin Kathrin Bartsch. Besonders bei freien Suchanfragen im Netz besteht die Gefahr, auf Fakeshops zu stoßen. Der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale hilft, unseriöse Webseiten zu identifizieren.

Auch bekannte Plattformen wie Amazon bergen Risiken, wie „WirtschaftsWoche“ berichtet. Auf dem Handelsplatz bieten viele Händler ihre Produkte an, darunter auch unseriöse Geschäftspartner. Laut Verbraucherschützern tauchen immer wieder Fälle auf, bei denen Kunden per Vorkasse zahlen, aber ihre Ware nicht erhalten. Deshalb sollten Anbieter immer genau überprüft werden.

Clevere Tipps für den Black Friday

Ein großes Problem sind sogenannte Drop-Shipping-Anbieter. Diese verkaufen Produkte, die direkt vom Hersteller an die Kunden geschickt werden. Häufig werden übertriebene Produktbeschreibungen genutzt, wodurch Kunden minderwertige Ware erhalten. Sicherheitshalber sollte die Qualität und Seriosität des gewählten Anbieters vor jedem Kauf überprüft werden.

Rabattaktionen setzen viele unter Kaufdruck. Countdown-Timer oder Hinweise auf geringe Lagerbestände verleiten oft zu überstürzten Käufen. Händler müssen jedoch klare Angaben zu Gültigkeit und Dauer ihrer Angebote machen. Preisvergleichsportale helfen, vermeintliche Schnäppchen auf verschiedenen Plattformen zu bewerten – denn nicht jeder Rabatt ist wirklich günstig.

Was tun beim Fehlkauf am Black Friday?

Wer am Black Friday doch daneben greift, kann auf sein Widerrufsrecht zurückgreifen. Nach Onlinekäufen haben Kunden grundsätzlich 14 Tage Zeit, die Ware zurückzugeben – ohne Angabe von Gründen. Alternativ ist es möglich, Bestellungen frühzeitig zu stornieren. So bleibt das große Shopping-Event im November ein sichererer Erlebnistag voller vermeintlicher Schnäppchen.