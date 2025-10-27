Shopping-Fans warten ungeduldig auf den Black Friday – dann erreicht sie die bittere Nachricht

Black Friday – der Tag der Schnäppchen-Jäger! Millionen Deutsche fiebern jedes Jahr darauf hin. Im Jahr 2025 fällt der Black Friday auf den 28. November.

Doch eine aktuelle Analyse sorgt für Ernüchterung: Die Rabatte sind derzeit so niedrig wie noch nie. Das Vergleichsportal Guenstiger.de hat herausgefunden, dass Käufer 2024 im Schnitt nur noch rund 3 Prozent sparen konnten – ein trauriger Rekord, wenn man bedenkt, dass es 2022 noch ganze 10 Prozent waren.

Black Friday: Geringe Rabatte bei beliebten Produkten

Für die Untersuchung wurden die Preise von rund 240 beliebten Produkten in über 3.500 Onlineshops analysiert. Die Ergebnisse zeigen: Weihnachtsgeschenke sind weiterhin am Black Friday günstiger, aber nicht in allen Kategorien. Während Käufer bei Smartwatches durchschnittlich 6 Prozent und bei Gaming-Produkten immerhin 5 Prozent sparen konnten, gab es bei Parfüms und Werkzeugen überhaupt keine Preisnachlässe.

Das macht die Lage für viele enttäuschend, die sich einen großen Rabatt erhofft hatten. Die Statistik zeigt: Zwar waren 58 Prozent der untersuchten Artikel am Black Friday günstiger als zuvor, aber bei 18 Prozent blieb der Preis gleich – und bei satten 24 Prozent wurde es sogar teurer.

Jetzt schon Weihnachtsgeschenk kaufen?

Warum lohnt sich der Einkauf dann überhaupt? Das Portal Guenstiger.de rät trotz der niedrigen Ersparnisse zum Kauf: „Nach dem Aktionstag steigen die Preise im Handel üblicherweise an.“ Tatsächlich zeigt die Analyse, dass 62 Prozent der Artikel im Dezember deutlich teurer sind. Wer kurz vor Weihnachten einkauft, zahlt laut Statistik im Schnitt 5 Prozent mehr als am Black Friday.

Shopping-Fans sollten sich laut dem Portal „Lebensmittelpraxis.de“ also vorab gut informieren, welche Angebote tatsächlich Schnäppchen sind – oder bleiben am Ende selbst die Verlierer. Klar ist aber: Mit sinkendem Rabatt verlieren viele den Reiz an diesem Aktionstag. Tatsächlich planen die Deutschen für den Black Friday immer weniger Geld ein – vielleicht geht damit die Shopping-Tradition für immer verloren?

Mit dem Wissen über die mageren Rabatte scheint die Euphorie vieler Kunden zu bröckeln. Trotzdem bleibt der Black Friday für viele nach wie vor die beste Gelegenheit, Geschenke für die Liebsten zu finden.