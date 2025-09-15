Jetzt geht es Biomüll-Sündern an den Kragen – Bußgeld-Strafe droht!

Wer seinen Biomüll wegwirft, sollte künftig ganz genau auf die geltenden Regelungen achten…

Ab dem 15. September rücken in Deutschland Kontrolleure aus, um den Inhalt von Biotonnen genauer zu prüfen. Ziel ist es, die seit Mai geltende Bioabfall-Verordnung durchzusetzen. Diese begrenzt den Kunststoff-Anteil im Biomüll auf maximal ein Prozent und andere Fremdstoffe auf höchstens drei Prozent.

Strengere Kontrollen für Biomüll

Bundesweit haben über 100 Entsorgungsunternehmen verschärfte Maßnahmen angekündigt. Viele Haushalte, etwa 63 Prozent, nutzen bereits eine Biotonne, doch in einigen Regionen fehlt ein flächendeckendes Angebot. Besonders Städte mit Müllverbrennungsanlagen entsorgen organische Abfälle oft noch über Restmülltonnen. Kontrolliert wird entweder durch Müllfahrer oder durch spezielle Technologien an Müllwagen.

Einheitliche Bußgelder gibt es nicht, da jede Region ihre eigenen Regeln festlegt. In manchen Gebieten bleiben falsch befüllte Biotonnen ungeleert, während in anderen Nachsortierung oder Sonderleerungen gefordert werden. Rote Karten oder Aufkleber sollen die Betroffenen informieren. In Extremfällen können auch Bußgelder oder Ordnungswidrigkeitsverfahren folgen, schreibt „Bild.de„.

Was gehört in die Biotonne?

In den Biomüll gehören beispielsweise Obst- und Gemüsereste, Eierschalen oder Gartenabfälle. Auch kleine Mengen Zeitungspapier sind erlaubt, um Feuchtigkeit aufzunehmen. Abfälle wie Katzen- oder Hundekot hingegen haben nichts in der Biotonne zu suchen, da diese Krankheitserreger enthalten können. Unsachgemäßer Müll führt zu Problemen bei der Weiterverarbeitung.

Manche Menschen möchten wegen Geruchsproblemen keine Biotonne nutzen. Doch einfache Maßnahmen können Abhilfe schaffen. So hilft es, feuchte Abfälle trocknen zu lassen oder mit Zeitungspapier einzuwickeln. Regelmäßige Reinigung der Biotonne sowie die Nutzung von Natron oder Holzkohle verhindern unangenehme Gerüche.

Mit den geplanten Kontrollen wollen Entsorger sicherstellen, dass Biomüll weniger Verunreinigungen enthält. Die Einhaltung der Verordnung soll langfristig die Qualität des Abfalls verbessern. Wer unsicher ist, sollte sich bei seinem lokalen Abfallunternehmen informieren.

