Bingen (Baden-Württemberg): Traurige Gewissheit um vermisstes Mädchen (2) – Taucher bergen Kinderleiche

Tagelang wurde nach der zweijährigen Melissa aus Bingen in Baden-Württemberg gesucht. Nun herrscht grausame Gewissheit. Am Dienstag (19. Dezember) wurde dann die Leiche eines Kleinkinds in einem Fluss kurz vor dem Ortseingang Hitzkofen geborgen.

Seit Sonntag (17. Dezember) galt die Zweijährige als vermisst. Spürhunde hatten dann zum Wochenstart die Spur des Mädchens aufgenommen, die zum eiskalten Fluss in einem Teilort des baden-württembergischen Bingen führte. Mit einem Großaufgebot an rund 180 Einsatzkräften der DLRG und der Polizei wurde das Gebiet rund um den Fluss durchkämmt. Auch Taucher wurden im Wasser eingesetzt. Ein Polizeihubschrauber suchte aus der Luft heraus nach Melissa. Am Dienstag konnte dann die Leiche eines Kindes in der Lauchert gefunden werden.

Bingen (Baden-Württemberg): Vermissten-Suche nimmt grausames Ende

Wie die Polizei Ravensburg auf Anfrage von „Focus Online“ bestätigt, handelt es sich um die vermisste Melissa. Zehn Taucher der Polizei hatten auch am Dienstag den Fluss im Landkreis Sigmaringen nach dem vermissten Mädchen abgesucht. Auch Experten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft waren vor Ort mit einem Boot und einem Sonar-Gerät im Einsatz. Der Suchradius war bereits auf das Wehr erweitert worden, das zwischen Bingen und Sigmaringendorf liegt.

Flussabwärts hatten die Experten nach dem blonden Kind gesucht. Zusätzlich wurde auch am Ufer weiterhin nach Melissa Ausschau gehalten. Die Polizei hatte Zeugen mit einer Personenbeschreibung des Kindes gebeten, umgehend Hinweise zu liefern, wenn sie das Mädchen sehen sollten. Doch 40 Stunden nach der Vermissten-Meldung folgte dann die traurige Gewissheit.

Melissa lief unbemerkt davon

Das Entsetzen ist bundesweit groß. Viele dürften sich jetzt nach der grausamen Meldung fragen, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Nach Angaben der Polizei soll das zweijährige Mädchen am späten Sonntagnachmittag unbemerkt und noch im Schlafanzug gekleidet ihr Zuhause verlassen haben. Ihr Elternhaus soll sich in unmittelbarer Nähe des Flusses befinden.

Noch ist unklar, wie genau das Mädchen ums Leben kam. Die Beamten gehen derzeit von einem Unglück aus. Die Ermittlungen dauern an.