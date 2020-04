Bill Withers tot: Trauer um „Ain't no Sunshine"-Sänger

Bill Withers ist tot. Der Soul-Sänger, zu dessen größten Hits "Ain't No Sunshine" (1971) zählt, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie der Nachrichtenagentur Ap mit.

Bereits am Montag, 30. März, sei Bill Withers in Los Angeles gestorben. In dem Statement der Familie heißt es: "Wir sind am Boden zerstört durch den Verlust unseres geliebten, hingebungsvollen Mannes und Vaters." Und weiter: "So privat er auch in der Nähe einer intimen Familie und Freunden gelebt hat, seine Musik gehört für immer der Welt. In dieser schwierigen Zeit beten wir, dass seine Musik Trost und Unterhaltung spendet."

Bill Withers ist tot

Bill Withers habe stets den Drang verspürt, Menschen auf der ganzen Welt durch seine Musik zu verbinden, so seine Hinterbliebenen.

In den Siebzigern wurde Bill Withers durch Welt-Hits wie "Ain't No Sunshine" und "Lean On Me" weltberühmt. Das Musikmagazin "Rolling Stone" listet die beiden Lieder in seiner Aufzählung der 500 größten Songs aller Zeiten.

Bill Withers gewinnt drei Grammys und zieht sich dann zurück

Der US-Amerikaner erhielt für seine Musik drei Grammys, ehe er sich in den Achtzigern aus der Branche zurückzog.

Bill Withers bei einem Benefiz-Konzert in Chicago im Jahr 1972. Foto: imago images / Everett Collection

Bill Withers hinterlässt seine Ehefrau Marcia, die er 1976 heiratete, und die beiden gemeinsamen Kinder Todd und Kori.

Musikfans aus aller Welt sind in großer Trauer.

Sad loss. But we still have the music. #BillWithershttps://t.co/mYWSOlVtuq — Vicky Garnett (@Vickstar79) April 3, 2020

Eine Auswahl an Kommentaren bei Twitter:

Ich habe eben unter der Dusche noch "Ain't No Sunshine" gesungen. Jetzt erfahre ich, dass Bill Withers gestorben ist

RIP, Bill Withers

Die Musik verliert einen ihrer größten Sänger. Ruhe in Frieden.

Bill Withers war eine Legende

Es ist ein trauriger Verlust. Aber wir haben noch immer seine Musik

