Bierpreis-Schock! Kunden von Aldi, Lidl & Co. müssen bangen

Bier wird teurer: Große Brauereien und auch kleinere Hersteller erhöhen die Preise. Doch Aldi, Lidl & Co. bieten weiterhin Aktionspreise, während besonders die Gastronomie unter dem Preisdruck leidet.
Welche Entwicklungen Verbraucher jetzt erwarten können, erfährst du hier.
Brauereien erhöhen Preise: Was das bedeutet
In Deutschland erhöhen mehrere große Brauereien ihre Preise. Laut einer Analyse des Getränkefachmagazins „Inside“ sind sechs der zehn meistgetrunkenen Biermarken betroffen. Auch zahlreiche kleinere Brauereien ziehen die Preise an. Es bleibt abzuwarten, wie der Handel und Aldi, Lidl & Co. diese Erhöhungen an Kunden weitergeben.
Der Handel hat angesichts großer Überkapazitäten in der Braubranche aber weiterhin Spielraum, günstig einzukaufen und Bier zu Aktionspreisen anzubieten. Besonders Pils bleibt häufig erschwinglich, weil es oft unter dem Standardpreis verkauft wird. Doch die Gastronomie spürt den Preisdruck deutlich stärker als Aldi, Lidl & Co.
Aldi, Lidl & Co.: Wohin steuern die Preise?
Der Bierabsatz ist laut „Inside“-Herausgeber Niklas Other unter Druck wie nie zuvor. „Die Älteren trinken weniger, und der Fokus auf Geselligkeit ist gesunken“, erklärt er. Auch der Trend zu alkoholfreien Getränken beeinflusst die Branche. Marktführer Coca-Cola hat zum Beispiel erst kürzlich die Preise erhöht.
Interessant bleibt der Blick auf Eigenmarken, wie sie Aldi, Lidl & Co. anbieten. „Mit absurden Folgen: Teilweise sind Markenartikel in der Aktion günstiger als die Eigenmarken bei Aldi, Lidl & Co.“, kritisiert Other.
Neben Bier steigen auch die Preise für alkoholfreie Getränke. Viele Hersteller wälzen ihre gestiegenen Kosten direkt auf Handel und Konsumenten ab. Aldi, Lidl & Co. sowie die Gastronomie stehen vor der Herausforderung, diese Entwicklungen in wettbewerbsfähigeren Preisen unterzubringen, während Verbraucher zunehmend auf Schnäppchenjagd sind. (mit dpa)
