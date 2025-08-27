Deutsche Bier-Tradition wird Veltins, Oettinger & Co. zum Verhängnis – „Ein Erdrutsch“

Der deutsche Biermarkt steckt in einer tiefen Krise. Sinkender Absatz, steigende Kosten und Arbeitskämpfe setzen vielen Brauereien massiv zu. Die Folgen könnten dramatisch sein: Selbst beliebte Marken stehen nun vor dem Aus.

Branchenkenner warnen bereits vor einer möglichen Pleitewelle, die große und kleine Betriebe gleichermaßen trifft. Ein Experte spricht nun gegenüber der „Augsburger Allgemeine“ Tacheles – und prophezeit nichts Gutes …

Bierbranche vor dramatischer Pleitewelle

Der Bierkonsum in Deutschland ist merklich zurückgegangen. Stefan Blaschak von der Brauerei Oettinger schlägt aus diesem Grund nun Alarm: „Die Welt der Brauereien bröckelt, bei den Kleinen sehen wir fast täglich Insolvenzen, es wird auch die Großen treffen.“ Gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“ prophezeit er: „Die Brauereien werden wie Fliegen von der Wand fallen.“

Zahlen unterstreichen diese Entwicklung deutlich: 2024 wurden in Deutschland 8,3 Milliarden Liter Bier verkauft – 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. 2025 verschärfte sich die Lage weiter. Im ersten Halbjahr sank der Absatz um über sechs Prozent auf 3,9 Milliarden Liter. Erstmals seit Jahren liegt die Menge unter vier Milliarden.

„Dieses Jahr aber erleben wir einen Erdrutsch“, beschreibt Stefan Blaschak die Krise. Große Marken wie Oettinger, Radeberger und Bitburger mussten bereits spürbare Einbußen hinnehmen. „Die Branche verlor allein im ersten Halbjahr 2025 im Inland rund 2,6 Millionen Hektoliter, das entspricht etwa drei Millionen Dosen pro Tag“, führt er weiter aus. Der Deutsche Brauer-Bund nennt das schlechte Konsumklima und die demografische Entwicklung als Ursachen. Vor allem die jüngere Generation trinkt weniger Bier.