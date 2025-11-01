Neuer Bezahlvorgang bei Lidl – woran Kunden sich jetzt gewöhnen müssen

Lidl führt eine neue Bezahlmethode ein, um den Einkauf in den Filialen einfacher und schneller zu machen. Mit „Scan & Go“ können Kunden ihre Produkte direkt beim Einlegen in den Einkaufswagen selbst scannen.

Dadurch sollen sie Warteschlangen an der Kasse vermeiden, verspricht der Discounter. Bis Anfang 2026 soll „Scan & Go“ in über 200 Filialen zur Verfügung stehen.

Lidl testet neue Bezahlmethode

Um „Scan & Go“ zu nutzen, brauchen Kunden ein internetfähiges Smartphone mit der Lidl Plus App. Außerdem ist ein Lidl-Plus-Konto erforderlich, das direkt in der App angelegt werden kann. Vor dem ersten Einsatz sollten Nutzer sicherstellen, dass ihre gewählte Filiale die Funktion unterstützt. Dazu können sie in der App prüfen, ob die Funktion lokal verfügbar ist. Am Eingang oder Einkaufswagen scannen Kunden zunächst einen QR-Code, um den Vorgang zu aktivieren.

Anschließend scannt man jedes Produkt direkt mit der Smartphone-Kamera, sobald es in den Einkaufswagen gelegt wird. Sofort erscheinen der entsprechende Preis und die Artikelbeschreibung auf dem Display, die aktuellen Kosten des Einkaufs sind jederzeit einsehbar. Auch die Nutzung von Rabatten wird durch die App vereinfacht, da Lidl-Plus-Coupons automatisch angewendet werden.

Welchen Nutzen hat Scan & Go für Lidl-Kunden?

Neben einer deutlichen Zeitersparnis bietet Scan & Go noch weitere Vorteile. Alle Belege werden digital auf dem Smartphone gespeichert, sodass bei Bedarf ein praktischer Zugriff möglich ist. Produkte wie Obst und Gemüse sollten vor dem Scannen gewogen werden, ihre Preise werden ebenfalls direkt angezeigt. Auch Pfandrückgaben können bequem erfasst werden.

Manches funktioniert jedoch noch nicht mit der neuen Methode, wie etwa der Umtausch von Sodastream-Zylindern – hier hilft ein Mitarbeiter an der Kasse. Auch Bargeldzahlungen sind nicht überall möglich, doch EC- oder Kreditkarte sowie Apple Pay, Google Pay und Lidl Pay stehen bereit. Wer Alkohol oder Zigaretten kauft, muss sich an der Kasse ausweisen.