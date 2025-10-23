Bargeld vor dem Aus? Unaufhaltsamer Trend beim Bezahlen

Deutschland erlebt einen Wendepunkt: Erstmals zahlen die Menschen häufiger mit Karte als mit Bargeld. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. Der Trend zur Kartenzahlung ist eindeutig, auch wenn 41 Prozent weiterhin Münzen und Scheine bevorzugen. Doch wie sieht die Zukunft des Bezahlens aus?

Kartenzahlungen dominieren inzwischen die Ladenkassen. 47 Prozent der Befragten gaben an, zuletzt mit Karte bezahlt zu haben – ein Rekordwert. Besonders beliebt ist die girocard: Sie ist das bevorzugte Debitkartensystem für über die Hälfte aller Kartenbesitzer. Auch bis 2030 soll sie laut Prognosen das meistgenutzte Zahlungsmittel bleiben.

Mobile Payment: Tschüss Bargeld?

Immer mehr Menschen möchten mit dem Smartphone statt mit Bargeld bezahlen. Ein Viertel hat bereits Mobile Payment ausprobiert – doppelt so viele wie vor drei Jahren. Unter den Jüngeren ist diese Methode besonders populär: In der Altersgruppe unter 30 Jahren liebt fast jede:r Zweite das Bezahlen mit Handy oder Smartwatch.

Neben der wachsenden Ablehnung von Bargeld wird der Ruf nach europäischen Bezahlmethoden immer lauter. 60 Prozent der Befragten wünschen sich Alternativen zu US-Diensten wie PayPal und Mastercard. Höherer Datenschutz und digitale Unabhängigkeit sind entscheidende Vorteile. Ingo Limburg betont dazu: „Unsere digitalen Zahlungslösungen stehen für Selbstbestimmung und Sicherheit.“

Endgültiger Bargeld-Nachfolger?

Die internationale Lage verändert nicht nur das Konsumverhalten, sondern auch den Umgang mit Bargeld. Viele Verbraucher:innen greifen bewusster zu Produkten „made in EU“ und bevorzugen unabhängige Bezahlsysteme aus Europa. Die girocard wird dabei zum Symbol für Sicherheit und Qualität – und vielleicht schon bald zum endgültigen Nachfolger des Bargelds.

Die Studie zeigt deutlich: Bargeld verliert an Boden, während digitale Zahlungsmethoden immer beliebter werden. Besonders junge Menschen setzen zunehmend auf Mobile Payment. Dabei gewinnen Datenschutz und Unabhängigkeit weiter an Bedeutung. Europäische Bezahlsysteme, allen voran die girocard, bieten die sichere und souveräne Alternative für eine digitale Zukunft.