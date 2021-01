Bewerbung: Frau hat Vorstellungsgespräche – aber vorher steht sie vor einem Problem, das wir alle kennen

Vor einem Vorstellungsgespräch ist die Anspannung groß. Man stellt sich diverse Fragen und überlegt, wie man bei einer Bewerbung am besten auftritt, um bei seinem potenziell neuen Arbeitgeber einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Dabei stand eine Frau jetzt vor einem Problem, das wir alle kennen. Es brachte sie regelrecht zur Verzweiflung.

Bewerbung: Frau hat Vorstellungsgespräche und steht vor großem Problem

Melanie aus Braunschweig war wegen des Lockdowns schon länger nicht mehr beim Friseur. Und ausgerechnet in dieser Zeit war die Frau auf Jobsuche und wollte Vorstellungsgespräche wahrnehmen.

Genau darin lag Melanies Problem vor der Bewerbung: „Ich sehe aus wie eine Vogelscheuche“, schrieb sie verzweifelt in einer Facebook-Gruppe. Darüber berichtet unser Partnerportal „news38“.

Also fragte die junge Frau um Rat und erhielt auch ein paar Aufmunterungen: „Man muss die Matte mit Würde tragen, so ist das im Moment nunmal. Der Personaler wird sich aber auch nicht wirklich für den ausgebliebenen Haarschnitt interessieren sondern für das, was darunter lebt“ und: „Ich denke, dein Gegenüber kennt die Situation in Deutschland. Mach dich einfach natürlich zurecht.“

Bewerbung: Wegen Corona finden Vorstellungsgespräche unter ungewöhnlichen Bedingungen statt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Bewerbungsgespräch steht bevor

Aber auch drei Wochen später hatte die junge Frau aus Braunschweig noch keine Frisur-Lösung gefunden, die sie wirklich zufriedenstellte. Schließlich stand das Vorstellungsgespräch bevor.

Aber auch drei Wochen später hatte die junge Frau aus Braunschweig noch keine Frisur-Lösung gefunden, die sie wirklich zufriedenstellte. Schließlich stand das Vorstellungsgespräch bevor.