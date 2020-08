Berlin: Während Gottesdienst! Plötzlich schlägt ein Mann den Pfarrer brutal nieder

Unheilige Tat in Berlin!

Die Polizei Berlin steht vor einem Rätsel obgleich einer irren Tat in der St. Joseph-Kirche in Berlin-Wedding. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen ist gegen 10.30 Uhr während der Gottesdienst-Messe ein bislang ruhig sitzender Mann von seinem Sitzplatz aufgestanden und hat in die Kirche hinein gespuckt.

Berlin: Unbekannter schlägt Pfarrer während Gottesdienst nieder

Was er danach getan hat, ist nicht zu fassen: Zielstrebig soll er zum Altarraum gegangen und sich währenddessen lautstark religionsfeindlich geäußert haben. Im Alterraum hat er dann den Pfarrer (61) mit einem Faustschlag brutal niedergeschlagen!

Danach hat der Unbekannte die Bibel an sich genommen, daraus mehrere Seiten herausgerissen. Der Bruder (56) des Pfarrers ist nach vorne gelaufen, doch der Schläger hat auch ihn mit der Bibel niedergeschlagen und ist dann unerkannt aus der Kirche geflüchtet.

Der leicht verletzte Pfarrer und sein Bruder sind von alarmierten Rettungskräften behandelt worden.

Jetzt ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim LKA. (mg)