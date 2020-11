Berlin: Verstörendes Video! Araber treibt Mann mit Macron-Maske über Sonnenallee

Berlin. Unfassbare Szenen in Berlin!

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr geht eine rund 20-köpfige Gruppe die Sonnenallee in Berlin-Neukölln entlang. Ihr Anführer trägt ein traditionelles weißes Gewand sowie eine rot-weiße Kufiya – und führt an einem Strick eine Person mit einer Maske des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit sich.

Berlin: Araber peitscht Mann mit Macron-Maske aus

In der anderen Hand trägt der Anführer der Gruppe einen schwarzen Ledergürtel. Diesen benutzt er als Peitsche und schlägt auf den als Macron verkleideten Mann ein. Dabei beschimpft er den Mann auf Arabisch unter anderem als „Ungeziefer“ und „Hund“.

In den vergangenen Tagen gab es in Berlin-Neukölln muslimische Proteste gegen Emmanuel #Macron. Am Sonnabend wurde nun jemand mit Macron-Maske verkleidet, an einen Strick gefesselt, von arabischsprachigen Männern die Sonnenallee hinuntergeführt & mit Gürtel geschlagen. Video: pic.twitter.com/ZgdKKXxLD9 — Julius Betschka (@JuliusBetschka) November 1, 2020

+++ Frankreich: Anschläge in Nizza und Avignon ++ Hat der Angreifer in Avignon doch kein islamistisches Motiv? +++

Der „Tagesspiegel“ berichtete von dem Vorfall, nachdem ein Passant Videoaufnahmen davon veröffentlicht hatte. Das Blatt hält es für möglich, dass es sich hierbei nicht um eine islamistisch motivierte Tat handelt, sondern um eine Aktion eines arabischsprachigen Youtubers.

+++ Lyon: Schüsse auf Priester vor seiner Kirche – Gewalt hat Frankreich im Griff! +++

Dass die Person mit der Macron-Maske mit ihren langen blonden Haaren einen eher femininen Eindruck macht, sei „Teil der islamistischen Propaganda-Aktion“, meint Thomas Fröhlich von der Initiative „Ehrlos statt Wehrlos“. Damit solle die westliche Welt als schwach, „abnormal“ und dekadent dargestellt werden.

Macron löste Proteste von Muslimen aus

Frankreichs Präsident Macron hatte nach der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty durch einen Islamisten in Frankreich die Meinungsfreiheit und die Veröffentlichung auch religionskritischer Karikaturen verteidigt. Paty hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt. Macrons Äußerungen führten weltweit zu Protesten von Muslimen – so auch bereits am 16. Oktober in Berlin.

Macrons Worte lösten weltweit Proteste von Muslimen aus, wie hier in Pakistan. Foto: imago images / Pacific Press Agency

--------------------

Mehr News:

--------------------

Der Deutschen Presse-Agentur zufolge gab die Berliner Polizei jedoch auch am Sonntagabend noch an, keine Kenntnis von dem Vorfall am Samstag zu haben. Einige Berliner Schulen, die am Montag eine Schweigeminute für den getöteten Paty abhalten wollen, fürchten nun Störaktionen – laut „Tagesspiegel“ seien die Beamten deshalb jedoch nicht in erhöhter Alarmbereitschaft. (at, mit dpa)