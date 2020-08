Berlin: Ein Mann raste in mehrere Autos und drohte anschließend mit einer Bombe. (Symbolbild)

Berlin: Terror-Fahrt auf der Autobahn – Mann rast in mehrere Autos und droht mit Bombe

Berlin. Terror-Fahrt in Berlin!

Am Dienstagabend ist ein Mann über die Autobahn in Berlin gefahren, als er plötzlich in mehrere Fahrzeuge raste. Dann drohte er auch noch mit einer Bombe. Auf der Straße herrschte Chaos und Angst.

Berlin: Mann rast in Autos und droht mit Bombe

Ein Mann fuhr mit seinem Auto über die A100 in Berlin, dann verursachte er in der Nähe der Ausfahrt Alboinstraße gleich drei Unfälle. Anschließend stieg der Mann aus und drohte plötzlich noch mit einer Bombe in einer mitgebrachten Munitionskiste.

Wenig später eilten Einsatzkräfte zu dem Unfallort auf der Stadtautobahn. Wie die „Berliner-Zeitung“ berichtet, soll der Iraker gegenüber Polizisten unter anderem auf Arabisch „Allahu Akhbar“ gerufen haben. Ein politisches oder religiöses Tatmotiv konnte somit nicht ausgeschlossen werden.

Kriminaltechniker durchleuchteten daraufhin die Munitionskiste. Sie sei tatsächlich zur Aufbewahrung von Munition geeignet. Dann sei die Metallkiste mit einem Wassergewehr aufgeschossen worden, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Techniker seien jedoch nicht auf erkennbar Gefährliches gestoßen, sondern auf Werkzeug. Weiterhin durchsuchten die Beamten das Auto des Mannes auf Sprengstoff. Sprengstoffspuren seien allerdings nicht gefunden worden, so die Polizeisprecherin.

Unsere Spezialisten der #KTI des #LKA haben den verdächtigen Gegenstand durchleuchtet. Der Inhalt ließ Werkzeuge vermuten. Zur Sicherheit wurde das Behältnis mit einem Hochdruck-Wasserstrahl geöffnet.

Die Untersuchungen danach ergaben, dass keine Gefahr vom Inhalt ausging.

^tsm https://t.co/IScbbbfGQJ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 18, 2020

Eine Festnahme - Sechs Verletzte in Berlin

Der Terror-Fahrer sei schließlich festgenommen und noch in der Nacht befragt worden. Die A100 sei sicherheitshalber weiträumig über Stunden gesperrt worden. Passagiere nahegelegener Autos mussten ihre Fahrzeuge zurücklassen und die Autobahn vorsichtshalber zu Fuß verlassen. Nähere Angaben zu dem Ablauf und den Äußerungen des Mannes machte die Polizei zunächst nicht.

Schließlich meldete die Feuerwehr, dass bei den Unfällen drei Personen schwer und drei weitere leicht verletzt worden seien. Auch ein Motorradfahrer sei betroffen. Sie rief dazu auf, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Die Autobahn war in Richtung Wedding (Nord) ab dem Dreieck Neukölln bzw. Tempelhofer Damm bis zum Kreuz Schöneberg sowie in Richtung Neukölln (Süd) ab dem Abzweig Steglitz bis zum Tempelhofer Damm gesperrt. Es kam zu langen Staus. (dpa mit nk)