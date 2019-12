Checkpoint Charlie: Schüsse in Berlin +++ Mysteriöse Aussage stellt Polizei vor Rätsel

Berlin. Rund um ein Café nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum von Berlin ist es am Montagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Grund dafür war zunächst unklar.

Checkpoin Charlie in Berlin: Schüsse in Café gefallen?

Polizeifahrzeuge sperren die Straßen um die Kreuzung Kochstraße Friedrichstraße in der Nähe des Checkpoint Charlie ab. Foto: dpa

Ein Mann soll am Montagmittag ein Café an der sehr belebten Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße überfallen und dabei geschossen haben, sagte eine Polizeisprecherin. Laut Polizei flüchtete der Täter.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung großräumig ab. Zahlreiche Schaulustige, darunter auch viele Touristen, beobachteten das Geschehen.

Großer Polizeieinsatz am Checkpoint Charlie in Berlin. Foto: dpa

Checkpoint Charlie: Großeinsatz in Berlin

Die genauen Abläufe sind bislang noch nicht ganz klar: So berichtete ein Zeuge, er sei gegen 13.20 Uhr in dem Café gewesen, als er von der Straße Schüsse gehört habe. Menschen hätten geschrien und seien in das Café geflüchtet. Das deckt sich nicht ganz mit der Darstellung der Polizei.

Die Beamten twitterten am Nachmittag: „Nach Befragungen weiterer Zeugen und Begehung des gesamten Hauses in der Friedrichstraße haben sich die uns gemeldeten Schüsse bisher nicht bestätigt. Auch weitere Hinweise auf eine verdächtige Person liegen nicht vor. Wir gehen der Sache weiter nach.“ Rund eine Stunde später wurde eine Patronenhülse einer Schreckschusswaffe gefunden.

Auch die Absuche im weiteren Nahbereich erbrachte keine Hinweise auf eine verdächtige Person. Dort fanden Kolleg. jedoch die Hülse der Patrone einer vermutlichen Schreckschusswaffe. Unsere örtliche #Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

Die Lage in Berlin ist also nach wie vor verwirrend - und die Polizei steht vor einem Rätsel.

Angestellte einer Bäckerei an der Kreuzung berichteten, sie hätten wegen des Tumults auf der Straße die Polizei alarmiert.

Laut den Beamten soll der Täter geflüchtet sein. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt. Neben dem Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) war auch ein Krankenwagen der Feuerwehr vor Ort.

Polizisten in Schutzausrüstung sperren die Straßen um die Kreuzung Kochstraße Friedrichstraße in der Nähe des Checkpoint Charlie ab. Foto: dpa

Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der #Friedrichstraße vorausging. Wir haben die Situation unter Kontrolle. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der Friedrichstraße war. „Wir haben die Situation unter Kontrolle“, so die Beamten.

Polizei mit Maschinenpistolen vor Ort

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser. (js/dpa/pen)