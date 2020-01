Berlin: Polizisten trauen ihren Augen nicht, als sie DAS auf ihrem Einsatzwagen sehen

Berlin. Die Polizei in Berlin hat ein ungewöhnliches Erlebnis gemacht, nachdem sie wegen Lärms zu einer Party in Neukölln gerufen wurde. Als Polizisten an dem Haus, in dem die Party stattfand, ankamen, trauten sie ihren Augen nicht.

Denn die Polizisten wurden mit Käse beworfen!

Berlin: Einsatzwagen bei Party beschädigt

Ein Viertel Laib Käse sei aus dem sechsten Stock in Berlin geworfen worden. Dabei sei einer der Einsatzwagen getroffen und beschädigt worden. Die Polizisten hätten sich aber nicht verletzt.

Weil der Vorfall so merkwürdig ist, teilte die Polizei ihre Erfahrung auf Facebook. Sie nutzt dazu den Hashtag „nichtlustig“, nimmt die Sache dennoch mit Humor. Denn sie schreibt: „Wer kennt nicht die Käsepartys, bei denen man ein Viertel Laib Käse aus dem 6. OG schmeißt?“





Das Netz reagiert gelassen

Die Reaktionen auf den Käsewurf fallen dementsprechend humorvoll aus:

„Wenn ihr noch Eier dazu haben wollt, dann kommt im Sommer mal rum zum grillen. Natürlich auf einen Elektrogrill. Wenn wir auf unserer kleinen aber feinen Terrasse sitzen und grillen wird aus dem Nachbarhaus auf uns mit rohe Eier geschmissen. Ist auch immer sehr appetettlich. Liebe Grüße aus Neukölln.“

„Nicht schön und gefährlich aber darauf beziehend, dass Ihr es wieder so witzig geschrieben habt: Ihr müsst echt verhungert ausgesehen haben,wenn man Euch schon aus der 6. Etage mit Essen versorgt.“

„Hat man denen nicht beigebracht, dass man mit Lebensmitteln nicht spielt? Ist doch echt Käse sowas ... aber: Eigentlich könnt ihr zufrieden sein, dass die nicht noch versucht haben, das Auto zu überbacken. Ist ja mittlerweile gerade in Neukölln nicht so unüblich, bei mißliebigen Autos noch mißliebigerer Menschen die Außenheizung anzuwerfen.“

„Oh Man was es nicht alles gibt. Die Beamten können doch ihn ihren ganzen Dienstjahren, etliche Romane schreiben.“

„So feiert man halt richtige Käse Partys.“

Wie die Beamten auf den Käsewurf reagierten und, ob die Käseparty danach fortgeführt werden durfte, hat die Polizei jedoch nicht verraten.