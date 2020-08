Berlin: Ein Nachbarschaftssteit eskalierte so sehr, dass das SEK einschreiten musste. (Symbolbild)

Berlin: Nachbarschaftsstreit eskaliert – am Ende muss sogar das SEK eingreifen

Berlin. Eskalation bei einem Nachbarsschaftsstreit in Berlin!

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Streit unter Nachbarn derart eskaliert, dass das SEK eingreifen musste. Es verhinderte möglicherweise Schlimmeres.

Berlin: Nachbarschaftsstreit eskaliert völlig

Es fing an, als sich ein 72-Jähriger und mehrere Gäste einer Gartenparty in Berlin wegen Lärms stritten. Im Laufe dessen soll der Senior einen Mann zunächst mit einem Messer leicht verletzt haben. Er musste notärztlich versorgt werden.

Dann eskalierte der Nachbarschaftsstreit allerdings endgültig. Der 72-Jährige soll die Gäste mit einer Schusswaffe bedroht haben, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet.

Daraufhin rückte das SEK an und umstellte das Mehrfamilienhaus. Auf Klopfen der Beamten öffnete der Mann schließlich selbst die Tür und wurde von Polizisten des Spezialeinsatzkommandos widerstandslos festgenommen.

Mann in Berliner Krankenhaus geliefert

In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, ein Fleischermesser und eine Machete. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher.

Der alkoholisierte 72-Jährige gab anschließend an, sich nicht mehr an Details erinnern zu können. Nach einer Blutentnahme und einer Erfassung seiner personenbezogenen Daten wurde der Mann aufgrund von geäußerter Suizidabsichten in ein Krankenhaus geliefert.

Die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit Waffen dauern an. (dpa/nk)