Berlin: Nach tödlicher Messerattacke im Park – 41-Jähriger stellt sich der Polizei

Es waren furchtbare Szenen in Berlin am Samstag. Ein Mann geriet mit einer Gruppe Jugendlicher in einen Streit und ging mit dem Messer auf sie los. Die schlimmen Folgen: Ein 13-Jähriger starb, ein 22-Jähriger liegt noch immer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Doch nun vermeldet die Polizei Berlin einen wichtigen Fahndungserfolg: Ein 41-jähriger Mann hat sich bei der Mordkommission gestellt.

Berlin: Furchtbare Bluttat am Samstag – jetzt hat ER sich gestellt

Der Tatverdächtige wird derzeit als Beschuldigter vernommen. Bislang gibt es keine Erkenntnisse zu der Ursache der Auseinandersetzung, insbesondere keine Hinweise auf ein etwaiges rassistisches Tatmotiv. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bei dem Streit in Berlin-Mitte wurde ein 22-Jährige schwer verletzt, ein 13-jähriger starb. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Opfer in einer Gruppe von sieben Personen im James-Simon-Park unterwegs. Neben dem 22-Jährigen waren Kindern und Jugendlichen dabei.

Streit eskaliert – dann zieht der Mann sein Messer

Gegen 22.40 Uhr soll die Gruppe in Höhe eines Durchgangs zwischen dem Park und dem Monbijoupark mit einem derzeit noch unbekannten, etwa 45 Jahre altem Mann in Streit geraten sein.

Die Auseinandersetzung geriet zu einem Handgemenge, während dem der Unbekannte dann ein Messer gezogen haben und damit auf den 13-Jährigen sowie den 22-Jährigen losgegangen sein. Anschließend flüchtete er.

Der 13-Jährige verstarb trotz wenig später eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (vh)