Berlin: Mutter und Kind getötet – Täter verwendeten auch einen Feuerlöscher

Berlin. Schlimme Geschichte aus Berlin. Am Samstag wurden eine Mutter (38) und ihre Tochter (9) tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein Feuerlöscher steht bei der Polizei Berlin ebenfalls im Mittelpunkt.

An der Wörlitzer Straße in Berlin-Marzahn wurden Mutter und Tochter zwischen 7 und 18 Uhr von einem oder mehreren unbekannten Personen getötet. Die Leichen wurden am Samstagabend gegen 20 Uhr in dem Plattenbau entdeckt. Bei der Tat verwendeten die Unbekannten auch einen Feuerlöscher. Der wurde selbst mit in die Wohnung gebracht.

Die Beamten aus Berlin stehen vor einem Rätsel. Was waren die Beweggründe für den Doppelmord?

Die Polizei Berlin braucht deine Hilfe. Sie stell folgende Fragen:

Wer hat am Sonnabend, den 29. Februar 2020 zwischen 7 und 18 Uhr auffällige Beobachtungen im Bereich des Tatortes in der Wörlitzer Straße gemacht?

Wer hat Personen beobachtet, die einen oder mehrere Feuerlöscher mit sich geführt haben?

Wo sind Feuerlöscher entwendet oder entsorgt aufgefunden worden?

Wer kann andere sachdienliche Hinweise zu diesem Verbrechen geben?

Kannst du helfen? Dann wende dich an die Mordkommission beim LKA Berlin unter Telefon (030) 4664-911444 oder per E-Mail an lka114-hinweis@polizei.berlin.de. (ldi)