Berlin: Mann gerät mit Taxifahrer in Streit – dann zieht er eine Waffe und schießt

Berlin. Schüsse am Donnerstagabend in Berlin!

Bei einem Streit im Stadtteil Neu-Tempelhof hat ein Mann eine Waffe gezogen und auf zwei andere Männer gefeuert. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Berlin ist am Abend ein Taxi mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Taxifahrer (27) aus Berlin und sein mitfahrender Bruder (22), beide waren privat in dem Auto unterwegs, und der andere Autofahrer hielten daraufhin an.

Berlin: Streithahn eröffnet Feuer auf Taxifahrer

Beide Autofahrer regten sich über den Crash dermaßen auf, dass es zum Streit kam. Die Männer gingen schließlich aufeinander los.

Der Autofahrer zog plötzlich eine Schusswaffe und feuerte in Richtung der Füße der beiden Brüder, ohne zu treffen.

Dann soll der Mann die Waffe auf den Oberschenkel des 22-Jährigen gehalten und abgedrückt haben.

Der Schütze ließ seine Waffe zurück und flüchtete in seinem Auto. Etwa einen Kilometer weiter in der Nähe in der Straße Rumeyplan in der Nähe des Tempelhofer Felds ließ er das Auto stehen.

Mann schießt nach Unfall auf 22-Jährigen, flüchtet und lässt sein Opfer verletzt zurück

Die Polizei Berlin konnte wenig später einen 41-Jährigen als mutmaßlichen Fahrer des Audi ermitteln. Die Ermittlungen dauern an.

Der 22-Jährige wurde durch Rettungskräfte mit einer Schussverletzung am rechten Bein in ein Krankenhaus gebracht. Die Waffe und das Auto wurden von der Polizei sichergestellt. (jg)