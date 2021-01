Berlin: Mann schreibt Brief an seine Nachbarn – „Hey Leute, ziemlich peinliche Geschichte“

Berlin. In Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen bekommt man nicht mehr alles mit, was die Nachbarn so treiben. In Berlin hat das dazu geführt, dass sich ein Mann mit einem Hinweiszettel bei seinen Anwohnern entschuldigen musste.

Der Mann, der im Stadtteil Berlin-Wedding wohnt, hatte offenbar zu später Stunde seine Nachbarn mit lauten Geräuschen verwirrt. Jetzt klärte er den Sachverhalt auf.

Berlin: Mann will Wein trinken – und sorgt damit nachts für Lärm

Auf dem Instagram-Account „Notes of Corona“ wurde ein Foto des Briefes geteilt.

Die Nachricht im Wortlaut:

„Hey Leute, ziemlich peinliche Geschichte. Ich habe heute Nacht versucht, im Treppenhaus und vor dem Haus eine Flasche Wein mit Hammer und Holzlöffel zu öffnen (habe noch keinen Korkenzieher!). Das war offensichtlich sehr laut. Hätte ich mir auch denken können??? Tut mir wirklich aufrichtig leid. Covid-19 macht uns alle Gaga. Passiert nicht nochmal! Wie bescheuert, hab meine Existenz auch schon in Frage gestellt. Liebe Grüße, bleibt alle gesund!“

-------------------------------

Das ist die Stadt Berlin:

erstmals 1237 urkundlich erwähnt

Bundeshauptstadt, gilt als Weltstadt der Kultur, Medien, Politik und Wissenschaften

mit rund 3,7 Millionen Einwohnern die größte Stadt Deutschlands

besteht aus zwölf Stadtbezirken und 96 Ortsteilen

Regierender Bürgermeister ist Michael Müller (SPD)

-------------------------------

Immerhin zeigt sich der Mann einsichtig. Doch hoffentlich legt er sich noch einen Korkenzieher zu, bevor er sich das nächste Mal ein Schlückchen Wein genehmigen möchte.

User bietet Mann Korkenzieher an

Ein User in den Kommentaren bietet sich sogar an, auszuhelfen: „Weiß man denn, ob die Person schon einen Korkenzieher hat? Ich habe einen zu verschenken und würde ihn sogar verschicken.“

--------------------------------

--------------------------------

Doch leider kam der Vorschlag offenbar zu spät. „Ja hat er“, bekommt er als Antwort. Immerhin muss der Mann jetzt nicht mehr nachts mit Hammer und Holzlöffel nach draußen gehen. (at)