Berlin: Hunderte Schuhe verschwinden auf mysteriöse Weise – Anwohner fassungslos, als sie sehen, WER dahintersteckt

Berlin. Die Anwohner von Berlin-Zehlendorf haben mit Sicherheit nicht vermutet, dass gerade dieser besondere Dieb einen Schuhfetisch hat!

Egal ob Sneaker, Hausschuhe oder Sandalen: Hunderte Schuhe sind in Berlin immer wieder auf mysteriöse Weise verschwunden. Besonders kurios: Der Dieb hat zumeist nur die eine Hälfte eines Paars mitgehen lassen.

Berlin: Hunderte Schuhe geklaut – unglaublich, wer dahinter steckt

Einer der Bestohlenen war Christian Meyer, der den Diebstahl seiner bereits mehrfach getragenen Laufschuhe beklagte. Ein unübliches Diebesgut, fand der Berliner, und stellt eigene Nachforschungen an.

Auf einer Nachbarschaftsplattform im Internet trifft er auf weitere Betroffene, denen ebenfalls diverse Schuhe auf mysteriöse Weise abhanden gekommen waren.

Unfassbar, wer hinter dem Schuhdiebstahl steckt

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen...🎶In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (📸: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

Wenig später stieß Christian dann selbst auf des Rätsels Lösung. Auf einer Brache beobachtete er einen Fuchs – und entdeckte bei genauerem Hinsehen in seinem Versteck unzählige einzelne bunte Schuhe! „Da erwischte ich den Fuchs in flagranti mit zwei blauen Badelatschen im Maul“, berichtet er dem „Tagesspiegel“.

Der Fuchs in der Stadt:

Füchse in der Stadt haben sich in der Regel an den Menschen gewöhnt

Sollte dir einer über den Weg laufen, solltest du dich ihm nicht dennoch nähern

Auf keinen Fall solltest du den Fuchs füttern – dadurch gewöhnt er sich zu sehr an den Menschen

Fühlt sich der Fuchs bedroht oder bekommt Angst, kann er den Menschen angreifen

Ihre Erdbauten legen Füchse überwiegend auf verwilderten Grundstücken, Friedhöfen und S-Bahngeländen an, aber auch in Grün- und Wohnanlagen, Kleingärten, Ufer- und Straßenböschungen

Nachtleben in Berlin: Ein Rotfuchs ist am späten Abend unterwegs. Foto: imago images / A. Friedrichs

Die Schuhsammlung besaß zwar eine beeindruckende Vielfalt, Christians Laufschuhe waren allerdings nicht unter dem tierischen Diebesgut. Ein kleiner Trost für den wachen Beobachter: Immerhin drei Paar Schuhe konnte er bereits an seine bestohlenen Nachbarn vermitteln.

Füchse sind in Berlin inzwischen keine Seltenheit mehr. Gern bedienen sie sich an Mülltonnen oder Komposthaufen, denn dort finden sie Futter einfacher als im Wald. Außerdem ist es in der Stadt wärmer als in den Wäldern. Welcher von ihnen sich wohl bei Christians Laufschuhen bedient hat?(vh)