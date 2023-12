Berlin: Hamas-Mitglieder festgenommen – sie planten einen Anschlag

Festnahme in Berlin! Mutmaßliche Mitglieder der Terror-Vereinigung Hamas wurden in der Hauptstadt verhaftet. Sie sollen einen Anschlag geplant haben.

Alarm in Berlin! Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag (14. Dezember) aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs mutmaßliche Hamas-Terroristen festgenommen.

Berlin: Beschuldigte sind seit Jahren Hamas-Mitglieder

Die Festnahme von Abdelhamid Al A., Mohamed B. und Ibrahim El-R. erfolgte durch Beamte des Bundeskriminalamts in Berlin. Nazih R. wurde auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs durch die niederländische Polizei in Rotterdam festgenommen.

Erschreckend: Es soll um Waffen gehen, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten! Die Festnahmen erfolgten in Zusammenarbeit mit niederländischen Ermittlungsbehörden.

Waffen sollten nach Berlin gebracht werden

Die Beschuldigten sollen „über eine enge Anbindung an Führungskräfte des militärischen Flügels der Hamas“ verfügt haben. Spätestens ab dem Frühjahr 2023 soll einer der in Berlin festgenommenen Männern den Auftrag erhalten haben, ein Erddepot mit Waffen in Europa ausfindig zu machen. Dieses hatte die Hamas angelegt.

Die Waffen sollten dann nach Berlin gebracht werden – und für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden! Im Oktober hätten sich die drei in Berlin wohnhaften Männer mehrfach von Berlin aus auf die Suche nach den Waffen gemacht. Dabei wurden sie von dem in Rotterdam festgenommenen Mann unterstützt.

Hamas-Novum in Deutschland

Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass die Männer als Mitglieder der Hamas Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa geplant haben, wäre dies ein absolutes Novum. Bislang war Deutschland für Hamas-Mitglieder nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ein Rückzugsort, an dem höchstens versucht wurde, Propaganda zu betreiben und Spenden zu sammeln. (mit dpa)