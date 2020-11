Berlin: Großeinsatz im Clanmilieu am frühen Morgen ++ drei Festnahmen ++ Ermittler verfolgen DIESE heiße Spur

Fast ein Jahr ist der Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden her. Mit Hochdruck suchte die Polizei damals nach den unbekannten Einbrechern. Jetzt gibt es in diesem Zusammenhang einen Großeinsatz der Polizei im Clan-Milieu in Berlin!

Mehrere Hundertschaften sollen im Stadtteil Berlin-Neukölln im Einsatz sein. Das berichtet das MDR-Fahndungsmagazon „Kripo live“. Demnach sollen Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen Tatverdächtige vollstreckt werden. Drei Tatverdächtige wurden bereits festgenommen, 18 Objekte durchsucht.

Berlin: Großeinsatz im Clan-Milieu - nach Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden

Seit den frühen Morgenstunden sind die Beamten im Einsatz. Es bestehe ein Zusammenhang mit dem Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei am Dienstagmorgen der Deutschen-Presse-Agentur.

--------

Das ist das Grüne Gewölbe in Dresden:

Das Grüne Gewölbe gehört zu den „Staatlichen Kunstsammlungen Dresden"

Die Sammlung befindet sich im Dresdner Residenzschloss

Sie ist die historische Museumssammlung der ehemaligen Schatzkammer der Wettiner Fürsten

Dort sind Kunstobjekte von der Renaissance bis zum Klassizismus zu finden

Das Grüne Gewölbe wurde 1723 gegründet, ein Jahr später war die Sammlung öffentlich zugänglich

Sie umfasst über 4000 Kunstwerke

--------

Die Festgenommenen seien dringend tatverdächtige deutsche Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft Dresden werfe ihnen schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vor. Sie sollten noch im Verlauf des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

+++ Grünes Gewölbe in Dresden ausgeraubt: Polizei veröffentlicht spektakuläres Video der Tat +++

Journalisten und Passanten stehen im November 2019 vor dem Residenzschloss mit dem Grünen Gewölbe hinter einem Absperrband. Foto: dpa

Am 25. November 2019 brachen bislang Unbekannte in die Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe ein. Der unglaubliche Coup sorgte bundesweit für Entsetzen. Die Einbrecher gelangten in den eigentlich streng gesicherten Teil der historischen Sammlung und stahlen besonders wertvolle Kunstobjekte von unschätzbaren Wert. Hier mehr Infos zu dem Einbruch in 2019>>>

+++Dresden: Nach Juwelenraub im Grünen Gewölbe – Ermittler suchen jetzt nach DIESEM Fluchtauto+++ (js)