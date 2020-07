Berlin: Frau wartet mit Kind (12) an Bushaltestelle – als sich ein Wagen nähert, fallen plötzlich Schüsse

Berlin. Unfassbare Geschichte aus Berlin: Im Stadtteil Treptow-Köpenick wartete eine Frau (53) mit ihrem Sohn (12) an einer Bushaltestelle. Kurze Zeit später fielen Schüsse. Die Polizei Berlin steht vor einem Rätsel.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 22.45 Uhr ereignete sich der Vorfall in Berlin an einer Bushaltestelle in der Späthstraße.

Berlin: Mutter wird angeschossen

Die Mutter und ihr Sohn warteten auf den Bus. Plötzlich näherte sich ein schwarzes Auto. Es fuhr an ihnen vorbei. Beide nahmen ein lautes Knallgeräusch wahr, berichtet die Polizei Berlin.

Berlin: Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, um ihre Wunde zu versorgen. (Symbolbild) Foto: imago images / Andreas Gora

Es ging alles ganz schnell. Die 53-Jährige spürte Schmerzen an ihrem Arm, dann der Schock: Es war eine Schussverletzung. Ein Rettungswagen brachte die Frau schnell in ein Krankenhaus in Berlin. Die Schussverletzung war zum Glück nicht lebensgefährlich.

Berlin: Kripo ermittelt

Wie Ermittlungen der Kripo Berlin ergaben, handelte es sich bei dem Schuss um einen aus einer Luftdruckwaffe.

Vorfall in Berlin – Das ist eine Luftdruckwaffe:

Eine Luftdruckwaffe ist eine Schusswaffe

Luft wird in einem Behälter komprimiert und gespeichert

Beim Schuss wird die Druckluft über ein Ventil freigegeben, die das Geschoss antreibt

Man nennt diese Waffe auch Luftgewehr oder Luftpistole

Dennoch stehen die Beamten vor einem Rätsel. Wer hatte geschossen und warum?

Die Ermittlungen der Kripo Berlin wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. (ldi)