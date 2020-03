In Berlin hat eine Frau bei einem Spaziergang an der Straße Schockierendes erlebt. (Symbolfoto)

Berlin: Frau geht am Straßenrand spazieren – plötzlich spürt sie Hände an ihrem Rücken

Unheimlicher Vorfall in Berlin!

Als eine Frau eine Straße in Berlin-Friedrichshain überqueren will, wird sie plötzlich von zwei Männerhänden gepackt – was dann passiert, bringt die Fußgängerin in Lebensgefahr.

Berlin: Frau auf Fahrbahn gestoßen

Die 71-Jährige war mit einer Freundin zu Fuß in Berlin unterwegs. Als die Frauen eine Straße überqueren wollten und deshalb am Gehwegrand standen, packte plötzlich ein Unbekannter die Seniorin und stieß sie auf die Fahrbahn.

Während die Frau stürzte und auf der Straße liegen blieb, konnte ein heranfahrendes Auto gerade noch bremsen – und so einen Zusammenstoß verhindern!

Schubser war betrunken

Ihre Begleitung half der Frau auf, alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Das Opfer kam mit schweren Rumpfverletzungen ins Krankenhaus.

Der unbekannte Täter wurde kurz darauf von der Polizei gefasst: Der 48-Jährige hatte laut eines Atemalkoholtests 1,9 Promille im Blut.

Außerdem deuten sein Verhalten und seine Äußerungen auf eine mögliche psychische Erkrankung hin. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.