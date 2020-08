Berlin: Flixbus fährt über Autobahn – Autofahrer können kaum glauben, was sie sehen

So was sieht man wirklich nicht alle Tage! Autofahrer sind über die Autobahn bei Berlin gefahren, als sie plötzlich einen Flixbus sahen. Mit dem Reisebus war allerdings nicht alles in Ordnung. Die Autofahrer kamen aus dem Staunen nicht mehr raus.

Berlin: Flixbus fährt über Autobahn und lässt Autofahrer staunen

Der Flixbus fuhr auf der rechten Fahrspur und wollte möglicherweise die Ausfahrt in Richtung Berlin-Chartlottenburg nehmen, da beobachteten Autofahrer hinter dem Bus plötzlich einen blinden Passagier.

Tatsächlich saß ein Mann auf dem Fahrradträger des Busses und fuhr so offenbar unbemerkt mit. Der Mann stützte sich mit beiden Armen an dem Fahrradträger ab und schaute entgegen der Fahrtrichtung. Und als wenn das noch nicht irre genug gewesen wäre, war der Oberkörper des Mannes auch noch nackt.

Die Polizei Berlin veröffentlichte das entsprechende Foto bei Twitter und schrieb dazu: „Trittbrettfahrer ohne Fahrschein gestern auf der A100.“

Die Reaktionen auf den irren Vorfall ließen folglich nicht lange auf sich warten. So schreibt ein Nutzer: „Vom Fahrschein abgesehen, wogegen hat er eigentlich alles verstoßen? Und wird der Fahrer belangt werden und wegen was?“

Ernsthafte Folgen für blinden Flixbus-Passagier

Die Polizei Berlin antwortet darauf: „Es wurde eine Anzeige geschrieben wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Erschleichen von Leistungen.“

Etwa fünf Stunden nach der Veröffentlichung kommentierten oder retweeten bereits mehr als 400 Twitter-Nutzer das Foto (Stand 20. August, 14.40 Uhr) und mehr als 1.600 Nutzer gaben dem Foto ein „Like“. Sie schreiben zum Beispiel:

„Fahrgast, der Raucherpause gemacht hat und die Abfahrt verpennt hat? Oder eher LKW-Fahrer, der seinen Job geschmissen hat und ein neues Leben anfangen will?“

„Immerhin umweltfreundlicher unterwegs als die Leute in ihren Dosen drum herum.“

„Das ist Berlin. Nein ernsthaft: Höchst gefährlich! Wenn der Bus 'ne Vollbremsung tritt, ist der rote Clio hinten drauf und der Typ höchstwahrscheinlich schwer verletzt. Oder oder oder...“

„Bei der nächsten Bodenschwelle hüpft der Passagier auf die Haube des nachfolgenden.“

„Der ist nicht angeschnallt und hat keinen Mund- Nasenschutz auf.“

Die Twitter-Nutzer sehen den Vorfall mit Humor, doch es ist auch klar: Der außergewöhnliche Ritt hat nicht nur strafrechtliche Konsequenzen sondern kann auch sehr gefährlich sein.