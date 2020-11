Berlin: Feuer-Inferno am U-Bahnhof! Videos zeigen das ganze Ausmaß ++ Kind unter den Verletzten

In Berlin ist es am Sonntagabend zu einem großen Feuer gekommen.

Dieses rief viele Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan. Mehrere Menschen wurden bei dem Brand in Berlin verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Berlin: Feuer-Inferno am U-Bahnhof!

Gegen 21 Uhr am Sonntagabend war die Feuerwehr zu der Einsatzstelle an einer U-Bahnstation in Berlin gerufen worden. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war an dem U-Bahnhof „Onkel Toms Hütte“ in einem Ladengeschäft ein Brand ausgebrochen. Von dort aus war das Feuer auch auf das Dach des U-Bahnhofs übergesprungen.

---------------

Das ist Berlin:

Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland

Sie umfasst eine Fläche von etwa 891,8 Quadratkilometern

In Berlin leben circa 3,7 Millionen Menschen

Bürgermeister ist Michael Müller

---------------

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort und kämpften gegen das Feuer-Inferno.

#Brand in #Zehlendorf

Am U-Bahnhof #Onkel_Toms_Hütte brennt ein Ladengeschäft und das Dach des Bahnhofs.

Die Brandbekämpfung ist eingeleitet.

Wir sind hier aktuell mit rund 90 Kräften im Einsatz.

Update folgt... pic.twitter.com/PAU0Kt5U1X — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 15, 2020

Berlin: Vier Menschen von Feuer verletzt

Die Berliner Feuerwehr berichtet von vier verletzten Personen. Davon sei eine Person schwer verletzt worden. Diese sei direkt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Die drei anderen verletzten Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

---------------

---------------

Wie „Der Tagesspiegel“ berichtet, befand sich unter den verletzten Menschen auch ein Kind.

Update: Das Feuer ist unter Kontrolle. Mit speziellen Sägen müssen nun Öffnungen im Dach geschaffen werden. Unsere #Drohne macht mit der Wärmebildkamera Aufnahmen in den Bereichen, die wir nicht mehr betreten können. pic.twitter.com/fL2ggoZkbA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 15, 2020

Berlin: Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

Die Einsatzkräfte schufen mit speziellen Sägen neue Löcher, um den Brand besser löschen zu können. Außerdem wurde eine Drohne eigesetzt. Diese machte mit einer Wärmebildkamera Aufnahmen von Bereichen, die die Feuerwehr nicht mehr betreten konnte, so die Berliner Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte das Feuer, welches auch noch auf ein zweites Geschäft überstrang, unter Kontrolle bringen.

Berlin: Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Foto: imago images / Marius Schwarz

Wegen des Brands mussten auch einige Bewohner eines nah gelegenen Wohngebietes ihre Wohnungen zwischenzeitig verlassen. Außerdem kam es auch im Zugverkehr zu einigen Ausfällen und Verzögerungen. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. (gb)